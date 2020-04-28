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"Просто кукла": в Сеть попал редкий снимок Кравченко из "Сватов"

Татьяна Кравченко. Фото: instagram.com/tat_kravchenko/
Появилось архивное фото звезды сериала "Сваты". Детский снимок Татьяны Кравченко активно обсуждают в Сети.
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Поклонники пришли к выводу, что черно-белый кадр был сделан в начале 60-х. Татьяне Кравченко на нем чуть больше десяти лет.

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 Татьяна Эдуардовна Кравченко

Татьяна Эдуардовна Кравченко актриса

Будущая знаменитость запечатлена в белом платье и с флажком в руке. Голову Татьяны венчает большой бант.

Фанаты сериала "Сваты" пришли в восторг. Снимок, к слову, был опубликован на фан-странице актрисы в "Инстаграм".

"Конечно узнали. Какая хорошенькая!", "Вообще не изменилась", "Хорошенькая)", "Ути бозеньки, какая девочка флажконосец. У меня тоже есть фото с флажком, модно что-ли было? ❤️❤️❤️😂", "Общее, взгляд! Узнать можно!👏👏👏", "Какая красавица!!! Просто кукла!!!)😍", "Глазастая красотуля 🌼❤️🌼", "Глаза – все выдают!", "Глаза, не изменяются с годами, такие игривые, выразительные как сейчас (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали в комментариях к публикации поклонники.

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Публикация от Татьяна Кравченко (@tat_kravchenko)

Татьяна Кравченко родилась 9 декабря 1953 года в украинском городе Сталино, который ныне носит название Донецк. Отец будущей звезды сериала "Сваты" скончался, когда той было всего три месяца. Татьяну воспитывали мать и отчим. О том, что человек, которого она называет папой, ей не родной, Кравченко узнала в десять лет.

После окончания школы Татьяна уехала в Москву. С первой попытки она поступила в Высшее театральное училище имени Щепкина. Через год обучения талантливую студентку переманили в Школу-студию МХАТ.

Автор: 28 апреля 2020, 11:16

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