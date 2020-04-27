Обнародована дата выхода нового сезона "Реальных пацанов"

В новой части ситкома главный герой Николай Наумов будет бороться за многомиллионное наследство тестя – бизнесмена Сергея Оборина. Сражаться за богатства родственника персонажу придется не в суде, как это обычно бывает, а в октагоне – ринге для смешанных единоборств ММА.
По словам сценариста, Антона Зайцева, эпизоды будут сделаны в духе лучших боевиков 90-х. Главный герой станет практически Жаном-Клодом Ван Даммом. Свежие серии "Реальных пацанов" можно будет увидеть на ТНТ с 12 мая в 20:00 по мск.
Напомним, в прошлом сезоне теленовеллы Николай Наумов и его семья узнают подробности завещания бизнесмена Сергея Оборина. Предприниматель оставил зятю все свои миллионы. Получить обещанные богатства Колян сможет выполнив всего одно условие: он должен завоевать черный пояс бойца ММА. Наумов не привык сдаваться. Колян приступает к тренировкам и начинает восхождение к спортивным вершинам.
Добавим, что в этом, 2020 году, теленовелла "Реальные пацаны" отпразднует круглую дату. Проект уже десять лет на экранах. Смотреть предыдущие части ситкома онлайн можно на видеоплатформе PREMIER.
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