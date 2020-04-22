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Сериалы

Сгинули в океане: Наумов из "Реальных пацанов" получил баснословное наследство после трагедии

Кадр из сериала "Реальные пацаны" (2010-2020)
Совсем скоро на ТНТ стартует новый сезон сериала "Реальные пацаны". Главного героя ситкома Коляна Наумова ожидают новые приключения.
прочитано 580 раз

По словам создателя теленовеллы Антона Зайцева, новая часть комедии сделана по рецептам лучших боевиков 90-х. Николай Наумов в новых сериях станет практически Жаном-Клодом Ван Даммом.

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 Николай Александрович Наумов

Николай Александрович Наумов актер

Предыдущий сезон "Реальных пацанов" завершился трагически. Тесть и теща Николая пропали без вести. Как сообщили власти Испании, бизнесмен Сергей Иванович Оборин с женой сгинули в океане. Обнаружены только обломки яхты, на которой путешествовала пара.

Спустя время после катастрофы было обнародовано завещание Оборина. Все нажитое бизнесмен оставил Николаю Наумову. Между тем в последней воле Сергея Ивановича есть одно важное условие: Колян получит богатства только в том случае, если завоюет чемпионский пояс ММА.

Исполнитель главной роли ситкома Николай Наумов признался, что в новом сезоне его персонажу придется непросто. Колян должен любой ценой получить победу.

"А я в свою очередь в течение полутора лет занимался кикбоксингом, борьбой. Вообще, у меня с раннего детства база – карате, поэтому с того времени остались какие-то наработки, например, растяжка, поэтому было не так сложно включиться в спортивный процесс", – сказал Наумов.

Добавим, что в этом, 2020 году, сериал "Реальные пацаны" отпразднует круглую дату. Ситком уже десять лет в эфире. Смотреть предыдущие части комедии онлайн можно на видеоплатформе PREMIER.

Автор: 22 апреля 2020, 13:40

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