Сгинули в океане: Наумов из "Реальных пацанов" получил баснословное наследство после трагедии

По словам создателя теленовеллы Антона Зайцева, новая часть комедии сделана по рецептам лучших боевиков 90-х. Николай Наумов в новых сериях станет практически Жаном-Клодом Ван Даммом.
Предыдущий сезон "Реальных пацанов" завершился трагически. Тесть и теща Николая пропали без вести. Как сообщили власти Испании, бизнесмен Сергей Иванович Оборин с женой сгинули в океане. Обнаружены только обломки яхты, на которой путешествовала пара.
Спустя время после катастрофы было обнародовано завещание Оборина. Все нажитое бизнесмен оставил Николаю Наумову. Между тем в последней воле Сергея Ивановича есть одно важное условие: Колян получит богатства только в том случае, если завоюет чемпионский пояс ММА.
Исполнитель главной роли ситкома Николай Наумов признался, что в новом сезоне его персонажу придется непросто. Колян должен любой ценой получить победу.
"А я в свою очередь в течение полутора лет занимался кикбоксингом, борьбой. Вообще, у меня с раннего детства база – карате, поэтому с того времени остались какие-то наработки, например, растяжка, поэтому было не так сложно включиться в спортивный процесс", – сказал Наумов.
Добавим, что в этом, 2020 году, сериал "Реальные пацаны" отпразднует круглую дату. Ситком уже десять лет в эфире. Смотреть предыдущие части комедии онлайн можно на видеоплатформе PREMIER.
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