"Травля актера – позор нации": известная писательница жестко приложила критиков Хаматовой

Популярная писательница Дина Рубина считает, что травля актера из-за роли – это позор нации. Литературный деятель прокомментировала ситуацию вокруг сериала "Зулейха открывает глаза".

Дина Рубина сообщила, что дома у нее нет телевизора, поэтому она не знает, что сейчас идет в эфире. Тем не менее иногда знаменитость смотрит фильмы известных режиссеров. С сериалом "Зулейха открывает глаза" писательница не знакома, однако много читала о травле главной актрисы из теленовеллы Чулпан Хаматовой.

"Чулпан сейчас получает массу злобных писем от "патриотов Родины" с обвинениями. Я считаю, подобная травля – это позор нации, понимаете?!" – сказала Дина Рубина.

Писательница подчеркнула, что артист только играет роль. Он может справиться со своей работой удачно, либо неудачно – это нормально в рамках восприятия какого-либо произведения. То же касается книги Гузель Яхиной, которая стала основой для сценария сериала. Роман может либо нравится, либо нет, сообщает "Экспресс газета".

Напомним, что 23 апреля на телеканале "Россия 1" транслировали завершающую серию сериала "Зулейха открывает глаза". Теленовеллу активно обсуждают в Сети. Общественность критикует не только режиссера картины Егора Анашкина, но и исполнительницу главной роли Чулпан Хаматову. Ранее в соцсетях артистка призналась, что в ее сторону летят проклятия. Сериал "Зулейха открывает глаза" можно смотреть онлайн на официальном сайте телеканала "Россия 1".