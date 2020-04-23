"Растерзать на месте": дочь Эльдара Рязанова разнесла сериал "Зулейха открывает глаза"

Дочь Эльдара Рязанова поделилась мнением о сериале "Зулейха открывает глаза". Киновед Ольга Рязанова увидела в картине "элементы научной фантастики".

Наследница известного режиссера призналась, что роман Гузель Яхиной, ставший литературной основой для теленовеллы, не читала. А одноименный сериал "Зулейха открывает глаза" посмотрела частично.

Начало Ольге Эльдаровне показалось хорошим, но в ходе развития сюжета стали просматриваться "элементы научной фантастики". Рязанову удивило то, каким уютным и добротным получился городок у ссыльных, с учетом того, что построен он был на пустом берегу с минимальным набором инструментов. "Напоминает подмосковный поселок советской номенклатуры", – написала Ольга Рязанова в "Фейсбук".

Дочь кинематографиста отметила, что интеллигентные отношения и атмосфера братства между переселенцами не вяжутся с ее представлениями о том времени. "А уж если герои отрицательные, как персонажи Мадянова и Баширова, так мазаные густой черной краской в несколько слоев, без всяких оттенков серого", – рассудила Ольга Эльдаровна.

Киновед не понимает, почему ссыльные закрыли глаза на проступок героя актера Александра Баширова: персонаж украл все продовольствие. "Встречают, как ни в чем не бывало, вместо того чтобы растерзать на месте", – удивилась Рязанова. Любовная линия, в центре которой оказался ранимый комендант, Ольге Эльдаровне тоже показалась нереальной.

"С другой стороны, жестокую правду об ужасах сталинизма мне сейчас меньше всего хотелось бы смотреть", – резюмировала наследница кинематографиста. Сериал "Зулейха открывает глаза" можно смотреть онлайн на официальном сайте телеканала "Россия 1".