"Растерзать на месте": дочь Эльдара Рязанова разнесла сериал "Зулейха открывает глаза"

Наследница известного режиссера призналась, что роман Гузель Яхиной, ставший литературной основой для теленовеллы, не читала. А одноименный сериал "Зулейха открывает глаза" посмотрела частично.
Начало Ольге Эльдаровне показалось хорошим, но в ходе развития сюжета стали просматриваться "элементы научной фантастики". Рязанову удивило то, каким уютным и добротным получился городок у ссыльных, с учетом того, что построен он был на пустом берегу с минимальным набором инструментов. "Напоминает подмосковный поселок советской номенклатуры", – написала Ольга Рязанова в "Фейсбук".
Дочь кинематографиста отметила, что интеллигентные отношения и атмосфера братства между переселенцами не вяжутся с ее представлениями о том времени. "А уж если герои отрицательные, как персонажи Мадянова и Баширова, так мазаные густой черной краской в несколько слоев, без всяких оттенков серого", – рассудила Ольга Эльдаровна.
Киновед не понимает, почему ссыльные закрыли глаза на проступок героя актера Александра Баширова: персонаж украл все продовольствие. "Встречают, как ни в чем не бывало, вместо того чтобы растерзать на месте", – удивилась Рязанова. Любовная линия, в центре которой оказался ранимый комендант, Ольге Эльдаровне тоже показалась нереальной.
"С другой стороны, жестокую правду об ужасах сталинизма мне сейчас меньше всего хотелось бы смотреть", – резюмировала наследница кинематографиста. Сериал "Зулейха открывает глаза" можно смотреть онлайн на официальном сайте телеканала "Россия 1".
Популярные темы форума
Что будет дальше трудно даже представить
Родители должны детям?
Кто Лиона
Новая работа
В чем смысл жизни человеческой?
Мужики козлы. Давайте обсудим
Пугачева
Ненавижу(продолжение не моей темы)
хорошая гадалка в спб
В какую страну вам бы хотелось поехать??