Новый виток скандала вокруг сериала "Зулейха открывает глаза"

Гаврилов раскритиковал телевизионных боссов, которые позволили поставить в эфир спорную во многих отношениях картину. Лента спровоцировала раскол в обществе, которое сейчас переживает непростые времена из-за вспышки коронавируса. Политический деятель уточнил, что имеет ввиду сериал "Зулейха открывает глаза", выходящий на телеканале "Россия 1".
Сергей Гаврилов отметил, что в теленовелле есть упоминайте о почитаемых муфтиях – это высшее духовное лицо у мусульман. В картине о них говорят как о политических заключенных. Депутат уверен, что это могло оскорбить чувства верующих.
Народный избранник уже обратился в Генеральную прокуратуру России. Он просит тщательно проверить ленту "Зулейха открывает глаза". Также Гаврилов написал в Министерство культуры России. Депутат потребовал прекратить финансирование проектов, которые, по его мнению, очерняют историю нашего отечества, сообщает "Царьград".
Напомним, сериал "Зулейха открывает глаза вышел на экраны 13 апреля. Картина спровоцировала шумиху в Сети. Одни критиковали ленту за антисоветчину и искажение фактов. Другие, наоборот, говорили о намеренной лакировке трагических событий 30-х. Судя по всему, скандал вокруг теленовеллы получил новый виток. Сериал "Зулейха открывает глаза" можно смотреть онлайн на официальном сайте телеканала "Россия 1".
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