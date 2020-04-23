"Вы плюнете мне в лицо, скажете все гадости": затравленная Хаматова обратилась к людям

Звезда сериала "Зулейха открывает глаза" Чулпан Хаматова ответила на критику. Артистка высказала собственную точку зрения.

Хаматова до сих пор не может поверить, что картина спровоцировала такую реакцию. Чулпан, наоборот, ждала, что прогрессивные зрители отметят "приглаженность" истории. Всем тем, кто читал Солженицына, известно об ужасах, которые творились в Советском Союзе 30-х.

Звезда сериала "Зулейха открывает глаза" подчеркнула, что третье десятилетие прошлого века – трагическая страница истории. "И никто не говорит, что мы Родину не любим. Это было. Было страшно. Несправедливо к этим людям. И мы это показали", – подчеркнула Хаматова в прямом эфире инстаграм-аккаунта благотворительного фонда "Подари жизнь".

Чулпан предположила, что негатив аудитории обусловлен ситуацией из-за коронавирусной инфекции. Люди испытывают страх.

Знаменитость поблагодарила критиков. "Дорогие хамоватые люди, спасибо вам большое!" – отметила звезда сериала "Зулейха открывает глаза". Как оказалось, после скандала с Чулпан Хаматовой связалась Наталия Дмитриевна Солженицына. Вдова писателя направила актрисе письмо, в котором выразила любовь и поддержку.

Хаматова предложила сделать онлайн-конференцию. "Вы плюнете мне в лицо, скажете все гадости, какие только хотели, но переведете деньги в фонд "Подари жизнь", – высказалась Чулпан.

Напомним, что сериал "Зулейха открывает глаза" спровоцировал бурную общественную дискуссию. Создателей ленты обвинили в осквернении истории и антисоветчине. Исполнившую главную роль актрису Чулпан Хаматову затравили. Сериал "Зулейха открывает глаза" можно смотреть онлайн на официальном сайте телеканала "Россия 1".