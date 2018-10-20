О сериале

Сюжет

Главный герой многосерийной драмы "Звоните ДиКаприо!" Егор Румянцев – актер, снимающийся в сериале о медиках. Став звездой, персонаж превращается в ужасного эгоиста, ему откровенно на всех плевать: он срывает съемки, подводит близких, спит с малознакомыми женщинами, обманывает любящих его людей.

Жизнь Румянцева резко меняется, когда он узнает о том, что болен ВИЧ. Артист остается один на один со своей проблемой.

У Егора есть брат, Лев, – полная противоположность главному герою. Родственник Румянцева тоже актер, правда, бесталанный. Лев снимается в малопопулярном шоу на кабельном канале и практически ничего не зарабатывает. В съемной квартире его ждет беременная жена и двое детей. Денег Льву катастрофически не хватает. Ему выпадает шанс заменить брата в сериале про врачей и подняться по карьерной лестнице.

Съемочный процесс

Режиссер картины Жора Крыжовников, настоящее имя Андрей Першин, не отрицает, что сюжет картины "Звоните ДиКаприо!" можно было бы уложить в два часа. Однако, делать полный метр кинематографист не стал, так как хотел детально описать историю двух братьев

"Благодаря сериальному хронометражу мы можем рассказывать две истории, которые друг друга отражают, настолько подробно, насколько нам хочется. Я так кайфанул, что не надо из пяти сцен выбрать самую приключенческую и туда все напихать", – признавался ранее в интервью Жора Крыжовников.

Вот как режиссер теленовеллы говорит о подборе актерского состава: "Я встретил Андрея Бурковского в кафе, и он меня спрашивает: "А что ты сейчас делаешь?" Я так на него смотрю и думаю: "А почему я его не пробую?" И тут случилось чудо: он сразу попал, мы его полюбили, он шикарный артист. С Петровым – я его, честно могу признаться, пригласил после фильма "Притяжение". Когда увидел трейлер, где он кричит: "Это наша земля!" Я понял, что с последними проектами Саша обрел звездность: он чувствует себя как звезда, ведет себя как звезда и играет как звезда – очень уверенно, как надо. Он созрел для такой роли".

Актеры о сериале "Звоните ДиКаприо!"

Андрей Бурковский:

"У сериала невероятно крутая команда, по всем, что называется, фронтам. По мне, это очень высокого уровня продукт, который по качеству материала, истории, актерской игры (пускай это не скромно) и, конечно, режиссуры легко может конкурировать с мощными западными сериалами.

Александр Петров:

"Они, конечно, сделали важную вещь, потому что там наглядно показано, кто может заболеть, как может заболеть. Как провериться и так далее. Не то чтобы: "Ребята, смотрите, идите туда‑то" – а на примере живой истории. Но так или иначе, тема ВИЧ там все равно инструмент драматургии".

Интересные факты о сериале

Название сериала появилась в какой-то мере благодаря Дмитрию Нагиеву, с которым Жора Крыжовников работал в картинах "Самый лучший день" и "Елки Последние". На площадке Нагиев любил повторять: "Если вам этот дубль не подходит, зовите Маковецкого".

Фразу "Звоните ДиКаприо!" главный герой Егор Румянцев произносит во время съемок. "Все было в первом дубле! А если не нравится, звоните Ди Каприо!" – говорит Егор и уходит со съемочной площадки.

Режиссер Жора Крыжовников до последнего скрывал концовку сериала от всей съемочной группы.

Исполнитель главной роли Александр Петров не читал весь сценарий "Звоните ДиКаприо!". Артист избрал такой способ подготовки к роли, который не требовал изучения сценария целиком.

Где смотреть сериал "Звоните ДиКаприо!"

Картина доступна для просмотра на платформе PREMIER. С 6 апреля сериал транслировали бесплатно на ТНТ, в 22:00 по мск.