Звоните ДиКаприо!

Трейлеры О сериале Отзывы

Топ новостей

Почему Пересильд отказалась дать детям фамилию Учителя
Бикович из сериала "Магомаев" рассказал о предпочтениях в девушках и интиме в общественном месте
"Приятно вспоминать": 25-летняя актриса пряталась в домике с Буруновым на съемках "Полицейского с Рублевки"
Слишком молода: звезду "Полицейского с Рублевки" выпроводили с шоу Пугачевой
"На съемках я женщина": Артемьева высказалась о работе над "Сватами"
Наживаются во время карантина: звезда российских сериалов о попытке уехать за город
партнеры
Четверг
2 апреля
Лента новостей
18:07
Жидкие перчатки: в России создали уникальное средство против коронавируса
17:52
"Промокали насквозь": артистке сериала "Адвокат Ардашев" пришлось померзнуть
17:42
Путин дал регионам дополнительные полномочия из-за коронавируса
17:33
Жительница Подмосковья в пьяном угаре пырнула ножом своего сожителя
17:10
Путин обратился с просьбой к россиянам
17:08
"Полинаркоман": жуткие подробности о состоянии Джигана
17:03
Сидите дома: Путин объявил о продлении нерабочих дней
16:57
"Я была в первом классе": Лолита шокировала подробностями сексуальных домогательств
16:45
"Проект завершен, а Луи все не уходит": звезда сериала "Кухня" о главной проблеме
16:39
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
16:39
Лишить чемпионского титула: соперник Нурмагомедова устроил скандал из-за сорвавшегося боя
15:56
"На войне как на войне": сын Малышевой борется с пандемией коронавируса
15:56
Понаровская изменилась до неузнаваемости после внезапного исчезновения
15:46
Стартовало голосование российской профессиональной премии "Внедорожник года 2020"
15:45
"С головой что-то стало": что произошло с Алибасовым после отравления "Кротом"
15:39
Барановская раскрыла подробности первой встречи с Гордоном
15:31
Звезда сериала "Мажор" Карина Разумовская рассказала о главном событии
15:13
"Вдохновляешь": экс-солистка SEREBRO умилила россиян
15:08
Как мошенники наживаются на смертельной эпидемии коронавируса
15:05
Доктор Комаровский раскрыл правила борьбы с коронавирусом
15:03
Не против: Лукашенко сделал важное заявление об общей валюте с Россией
14:54
Дочь Заворотнюк показала своего "маленького"
14:51
"Все равно еще вернется": адвокат Жорин раскрыл правду о разводе Петросяна и Степаненко
14:40
"Сорвало крышу": у Боярской пропали стеснение и стыд
14:38
Под Москвой двое похитителей попытались вынести кофемашины в большой сумке
14:32
Евгения Медведева сбежала из Канады
14:14
Знаменитую супермодель госпитализировали с коронавирусом
14:10
Обладающая лишним весом дочь Пригожина разделась для фотосъемки
13:59
Аршавин вымаливает разрешение платить детям меньше
13:57
"Я люблю выпивать": Башаров признался Корчевникову в алкоголизме
13:54
Бывший друг сообщил о похоронах в семье Пугачевой
13:49
Раскрыты детали нового обращения Путина к нации из-за коронавируса
13:41
Обращение Путина к народу в связи с коронавирусом
13:27
"Я жила нелюбимой, ненужной, с чужим человеком": пронзительный крик души Валюшкиной
13:22
"Меня подкармливают в нужное время": Роман Попов о съемках "Полицейского с Рублевки" и секрете похудения
13:21
Названы сроки исчезновения коронавируса
13:18
"Пройдет, потерпи": Башаров откровенно об изменах жене
13:17
Опухшая Бабкина вышла на публику вопреки болезни
13:11
В "ЕР" назвали недостаточными меры по борьбе с коронавирусом в ряде регионов
13:10
Объявлено о новом обращении Путина к россиянам в связи с пандемией коронавируса
13:07
Хилькевич публично призналась во лжи
13:01
У сотрудников авиакомпании "Победа" выявили коронавирус
12:35
Володин предложил поддержать производителей медицинских масок
12:35
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух радикальных исламистов
12:30
Бородина отреагировала на слова Собчак о ее муже
12:29
Тимати подверг опасности жену и сына
12:20
Актер из сериала "Патриот" прокомментировал звездную болезнь внучки Талызиной
12:17
"Тупая": Асмус стала жертвой травли
12:13
В Москве родился ребенок с коронавирусом
12:11
В "Росатоме" начали стерилизовать медицинские маски
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Армен плакал и благословлял: Цымбалюк-Романовская тайно вышла замуж за сына Джигарханяна
"Получила в затылок": на мать Лолиты Милявской напали
"Все действительно плохо": сделано заявление о состоянии онкобольной Заворотнюк
"Емеля-дурачок": Собчак раскрыла неожиданный секрет успеха Бузовой
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Фриске не любила Шепелева": новые подробности романа певицы и ведущего
Сериалы
Звоните ДиКаприо!

Звоните ДиКаприо!

  • Жанр: Драмы
  • Год: 2018
  • Дата выхода: 20 октября 2018
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Жора Крыжовников
  • Сценарист: Пётр Внуков, Алексей Караулов, Евгения Хрипкова, Жора Крыжовников, Владислава Амангельдыева
  • Продюсер: Антон Щукин, Петр Внуков, Евгения Хрипкова, Ольга Долматовская, Дмитрий Ланской, Дмитрий Пачулия
  • Оператор: Ксения Середа
  • Художник: Эльдар Кархалев, Наталья Занчевская, Наталья Занчевская, Станислав Новак
  • Монтаж: Александр Верхоляк, Алексей Слепов
  • Количество серий: 8
  • Возрастные ограничения: 18+
  •  
  • Студии/Телеканалы: PREMIER, ТНТ
  • Актёры: Александр Андреевич Петров, Андрей Бурковский, Юлия Александрова, Юлия Хлынина, Александра Ревенко, Антон Васильев, Анна Невская, Яна Кошкина
  •  
  • Рейтинг Дни.ру: 6.9
  • Рейтинг IMDb: 6.8

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет

Главный герой многосерийной драмы "Звоните ДиКаприо!" Егор Румянцев – актер, снимающийся в сериале о медиках. Став звездой, персонаж превращается в ужасного эгоиста, ему откровенно на всех плевать: он срывает съемки, подводит близких, спит с малознакомыми женщинами, обманывает любящих его людей.

Жизнь Румянцева резко меняется, когда он узнает о том, что болен ВИЧ. Артист остается один на один со своей проблемой.

У Егора есть брат, Лев, – полная противоположность главному герою. Родственник Румянцева тоже актер, правда, бесталанный. Лев снимается в малопопулярном шоу на кабельном канале и практически ничего не зарабатывает. В съемной квартире его ждет беременная жена и двое детей. Денег Льву катастрофически не хватает. Ему выпадает шанс заменить брата в сериале про врачей и подняться по карьерной лестнице.

Съемочный процесс 

Режиссер картины Жора Крыжовников, настоящее имя Андрей Першин, не отрицает, что сюжет картины "Звоните ДиКаприо!" можно было бы уложить в два часа. Однако, делать полный метр кинематографист не стал, так как хотел детально описать историю двух братьев

"Благодаря сериальному хронометражу мы можем рассказывать две истории, которые друг друга отражают, настолько подробно, насколько нам хочется. Я так кайфанул, что не надо из пяти сцен выбрать самую приключенческую и туда все напихать", – признавался ранее в интервью Жора Крыжовников.

Вот как режиссер теленовеллы говорит о подборе актерского состава: "Я встретил Андрея Бурковского в кафе, и он меня спрашивает: "А что ты сейчас делаешь?" Я так на него смотрю и думаю: "А почему я его не пробую?" И тут случилось чудо: он сразу попал, мы его полюбили, он шикарный артист. С Петровым – я его, честно могу признаться, пригласил после фильма "Притяжение". Когда увидел трейлер, где он кричит: "Это наша земля!" Я понял, что с последними проектами Саша обрел звездность: он чувствует себя как звезда, ведет себя как звезда и играет как звезда – очень уверенно, как надо. Он созрел для такой роли".

Актеры о сериале "Звоните ДиКаприо!"

Андрей Бурковский:

"У сериала невероятно крутая команда, по всем, что называется, фронтам. По мне, это очень высокого уровня продукт, который по качеству материала, истории, актерской игры (пускай это не скромно) и, конечно, режиссуры легко может конкурировать с мощными западными сериалами.

Александр Петров:

"Они, конечно, сделали важную вещь, потому что там наглядно показано, кто может заболеть, как может заболеть. Как провериться и так далее. Не то чтобы: "Ребята, смотрите, идите туда‑то" – а на примере живой истории. Но так или иначе, тема ВИЧ там все равно инструмент драматургии".

Интересные факты о сериале

  • Название сериала появилась в какой-то мере благодаря Дмитрию Нагиеву, с которым Жора Крыжовников работал в картинах "Самый лучший день" и "Елки Последние". На площадке Нагиев любил повторять: "Если вам этот дубль не подходит, зовите Маковецкого".
  • Фразу "Звоните ДиКаприо!" главный герой Егор Румянцев  произносит во время съемок. "Все было в первом дубле! А если не нравится, звоните Ди Каприо!" – говорит Егор и уходит со съемочной площадки.
  • Режиссер Жора Крыжовников до последнего скрывал концовку сериала от всей съемочной группы.
  • Исполнитель главной роли Александр Петров не читал весь сценарий "Звоните ДиКаприо!". Артист избрал такой способ подготовки к роли, который не требовал изучения сценария целиком. 

Где смотреть сериал "Звоните ДиКаприо!"

Картина доступна для просмотра на платформе PREMIER. С 6 апреля сериал будут транслировать бесплатно на ТНТ, в 22:00 по мск.



Отзывы

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+