"Бунтарка": Васильев засмотрелся на красавицу Хаматову

По словам историка моды, несколько лет назад ему посчастливилось лететь с Хаматовой в самолете. Знаменитости сидели в одном ряду. Всю дорогу Васильев не отрывал глаз от актрисы. Александр отметил, что Чулпан невероятно привлекательна.
Более того, ведущий Первого канала отметил скромность, с которой держалась звезда сериала "Зулейха открывает глаза". Актриса старалась не привлекать внимание окружающих к своей персоне.
Александр также поведал, что гардероб Чулпан относится скорее к интеллектуальной моде. Актриса носит вещи со смыслом, одежду, которая заставляет задуматься. Выбирая наряды, знаменитость делает некий вызов обществу, старается показать свою индивидуальность.
Васильев уверен, что Хаматова в душе бунтарка, и это отражено в ее образе. "Ей очень идет короткая стрижка. Как и асимметрия или строгая геометрия. Чулпан идут горох, клетка и полоска", – порассуждал историк моды на страницах издания 7 Дней.ru.
Стиль Чулпан Хаматовой, по мнению Александра Васильева, чем-то напоминает образ певицы Земфиры. Ведущий "Модного приговора" сказал, что у актрисы отменный вкус, правда, красить волосы в блонд ей все-таки не стоит. Напомним, сериал "Зулейха открывает глаза" можно смотреть онлайн на официальном сайте телеканала "Россия 1".
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