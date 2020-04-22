Чулпан Хаматова рассказала о страшном прошлом своей семьи

Чулпан Хаматова призналась, что сюжет сериала "Зулейха открывает глаза" некоторым образом перекликается с историей ее семьи. Предки звезды пострадали от действий советской власти.

По словам артистки, в ее роду была женщина по имени Зулейха – это сестра отца ее дяди, последнего, к слову звали Чулпан. Тезку артистки сначала сослали в Сибирь, а после расстреляли. Его кузине больше повезло, женщина осталась жива, но была раскулачена.

Хаматова отметила, что после критики сериала "Зулейха открывает глаза" она решила обновить в памяти трагичные события, которые когда-то произошли в ее семье. "И у меня есть ее фотографии, которые очень мне помогали в тот момент, когда всякие люди от исторических союзов пытались мне доказать, что без платка татарские девушки не ходили, что русских они не могли любить и так далее", – рассказала артистка в интервью изданию "Домашний Очаг".

Хаматова подчеркнула, что к началу 30-х большевики были уже как тридцать лет у власти. Их политика оставляла след на людях, поэтому говорить о том, что жизнь, быт и традиции татарских семей со времен революции не изменилась, глупо.

Чулпан Хаматова отметила, что была в восторге от романа Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза". Артистка даже вообразить не могла, что когда-нибудь воплотит на экране образ главной героини книги. Напомним, сериал "Зулейха открывает глаза" можно смотреть онлайн на официальном сайте телеканала "Россия 1".