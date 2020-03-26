48-летняя Марина Федункив готовится стать матерью

Марина Федункив не скрывает, что не родила из-за плохого здоровья. По словам актрисы, самочувствие ухудшилось из-за ненормированного рабочего графика и недосыпа.
Звезда сериала "Реальные пацаны" делает все, чтобы вылечиться, однако говорить о результатах терапии пока рано. "Не получается, но я пробую. ЭКО я не буду делать, так как много всяких побочных эффектов", - сказала Марина Федункив в ютуб-шоу "Эмпатия Манучи".
Внутреннее артистка готова к любому развитию событий. Если не получится забеременеть самой, Марина обратится к суррогатной матери. Кроме того, Федункив много думает об усыновлении.
По словам знаменитости, ребенок из детского дома – ответственный шаг. Решившись на него, придется бросить работу. Марина Федункив хочет растить счастливого ребенка, а для этого малышом надо заниматься. Строить карьеру и полноценно наслаждаться материнством невозможно.
"А как? Просто для того, чтобы про меня написали, что она взяла ребенка? И что? А что ты дала этому ребенку, которому ты должна посвятить свою жизнь?" – рассудила звезда сериала "Реальные пацаны". Федункив уверена, что забота о детях не ограничивается удовлетворением потребности в крыше над головой, еде и одежде.
Напомним, Марина Федункив дважды была замужем. С первым супругом Сергеем Щелчковым знаменитость познакомилась во время учебы в институте культуры. Этот брак продлился 12 лет, но официально так и не был оформлен. Сергей не смог простить Марине успешности, пара распалась.
Со вторым мужем Михаилом артистка прожила 13 лет. Звезде сериала "Реальные пацаны" пришлось развестись из-за пристрастия избранника к запрещенным веществам. Из-за проблем Михаила Марина в какой-то момент начала пить, однако вовремя взяла себя в руки.
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