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Изменял жене на съемках: скандальные подробности личной жизни партнера Хаматовой

Фото: пресс-служба
Актер Евгений Морозов сыграл одну из главных ролей в сериале "Зулейха открывает глаза". Артист воплотил в жизнь образ красноармейца Игнатова. Его партнершей стала знаменитая Чулпан Хаматова.
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По словам Морозова, жизнь его героя кардинально меняется, когда тот встречает женщину по имени Зулейха. Влюбившись, Игнатов как будто перерождается.

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 Чулпан Наилевна Хаматова

Чулпан Наилевна Хаматова актриса театра и кино

Отметим, что в судьбе самого 34-летнего Евгения тоже была такая "Зулейха". Ради нее актер ушел от жены. На съемках сериала "Лондонград. Знай наших" он познакомился с актрисой Марусей Зыковой. Морозов моментально влюбился. Спустя несколько месяцев совместной работы женатый артист понял, что жить без Маруси не может.

После окончания съемок Морозов и Зыкова съехались. Влюбленные арендовали квартиру в центре Москвы. Интересно, что артист быстро нашел подход к дочери избранницы от прошлых отношений Мирре.

Маруся поддерживала Евгения в непростой период. Актер сломал шею и долго лечился. Морозов считает, что травма проверила их чувства на прочность.

Фото: пресс-служба

Артист уверен, что Зыкова приносит ему удачу. С появлением в жизни артиста зазнобы его карьера пошла в гору. Евгений не скрывает, что прислушивается к советам любимой. Она, по словам артиста, оказывается права в большинстве случаев. Работу в фильме "Зулейха открывает глаза" артист тоже получил благодаря избраннице. На съемках теленовеллы исполнилась мечта Евгения Морозова: он смог подружиться с Чулпан Хаматовой, сообщает сайт "Комсомольская правда". Смотреть сериал "Зулейха открывает глаза" можно онлайн на официальном сайте телеканала "Россия 1".

Автор: 20 апреля 2020, 15:56

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