Изменял жене на съемках: скандальные подробности личной жизни партнера Хаматовой

Актер Евгений Морозов сыграл одну из главных ролей в сериале "Зулейха открывает глаза". Артист воплотил в жизнь образ красноармейца Игнатова. Его партнершей стала знаменитая Чулпан Хаматова.

По словам Морозова, жизнь его героя кардинально меняется, когда тот встречает женщину по имени Зулейха. Влюбившись, Игнатов как будто перерождается.

Отметим, что в судьбе самого 34-летнего Евгения тоже была такая "Зулейха". Ради нее актер ушел от жены. На съемках сериала "Лондонград. Знай наших" он познакомился с актрисой Марусей Зыковой. Морозов моментально влюбился. Спустя несколько месяцев совместной работы женатый артист понял, что жить без Маруси не может.

После окончания съемок Морозов и Зыкова съехались. Влюбленные арендовали квартиру в центре Москвы. Интересно, что артист быстро нашел подход к дочери избранницы от прошлых отношений Мирре.

Маруся поддерживала Евгения в непростой период. Актер сломал шею и долго лечился. Морозов считает, что травма проверила их чувства на прочность.

Артист уверен, что Зыкова приносит ему удачу. С появлением в жизни артиста зазнобы его карьера пошла в гору. Евгений не скрывает, что прислушивается к советам любимой. Она, по словам артиста, оказывается права в большинстве случаев. Работу в фильме "Зулейха открывает глаза" артист тоже получил благодаря избраннице. На съемках теленовеллы исполнилась мечта Евгения Морозова: он смог подружиться с Чулпан Хаматовой, сообщает сайт "Комсомольская правда". Смотреть сериал "Зулейха открывает глаза" можно онлайн на официальном сайте телеканала "Россия 1".