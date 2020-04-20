Почему Пересильд отказалась от роли Пугачевой

По словам Пересильд, Пугачева всегда была ее кумиром. Юлия с малых лет обожала композиции вокалистки. "В детском саду я пела ее песни, за что меня стали называть "наша Алла Борисовна", – сказала звезда сериала "Зулейха открывает глаза".
На концерте к 70-му юбилею Пугачевой Пересильд исполнила хит артистки. Кавер многим поклонникам пришелся по душе.
Тем не менее при всей любви к Пугачевой играть ее Пересильд отказалась. Актрисе предлагали роль Примадонны в сериале.
Юлия подчеркнула, что хотела бы воплотить образ вокалистки в кино, однако качество картины должно быть крайне высоким. Связываться с непрофессионалами звезда не стала. "Очень важно, чтобы люди, которые прикасаются к этому, чувствовали свою ответственность", – цитирует актрису сайт "Комсомольская правда".
Напомним, что в эфире федерального канала транслируется сериал "Зулейха открывает глаза". В картине одну из главных ролей исполнила Юлия Пересильд.
По словам артистки, ей было сложно вживаться в образ Настасьи. Более того, свою героиню актриса люто ненавидела. Со временем Юлия поняла Настасью и ее искреннее заблуждение. Смотреть сериал "Зулейха открывает глаза" можно онлайн на официальном сайте телеканала "Россия 1".
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