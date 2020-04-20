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Почему Пересильд отказалась от роли Пугачевой

Фото: Пресс-служба
Звезда сериала "Зулейха открывает глаза" Юлия Пересильд обожает Аллу Пугачеву. Между тем артистка отказалась исполнять роль Примадонны отечественной эстрады.
прочитано 220 раз

По словам Пересильд, Пугачева всегда была ее кумиром. Юлия с малых лет обожала композиции вокалистки. "В детском саду я пела ее песни, за что меня стали называть "наша Алла Борисовна", – сказала звезда сериала "Зулейха открывает глаза".

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Алла Борисовна Пугачева певица

На концерте к 70-му юбилею Пугачевой Пересильд исполнила хит артистки. Кавер многим поклонникам пришелся по душе.

Тем не менее при всей любви к Пугачевой играть ее Пересильд отказалась. Актрисе предлагали роль Примадонны в сериале.

Юлия подчеркнула, что хотела бы воплотить образ вокалистки в кино, однако качество картины должно быть крайне высоким. Связываться с непрофессионалами звезда не стала. "Очень важно, чтобы люди, которые прикасаются к этому, чувствовали свою ответственность", – цитирует актрису сайт "Комсомольская правда".

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Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

Напомним, что в эфире федерального канала транслируется сериал "Зулейха открывает глаза". В картине одну из главных ролей исполнила Юлия Пересильд.

По словам артистки, ей было сложно вживаться в образ Настасьи. Более того, свою героиню актриса люто ненавидела. Со временем Юлия поняла Настасью и ее искреннее заблуждение. Смотреть сериал "Зулейха открывает глаза" можно онлайн на официальном сайте телеканала "Россия 1".

Автор: 20 апреля 2020, 12:56

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

гостья
Ответить
Правильно сделала, что не согласилась играть эту вульгарную базарную Пугалкину!
1

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