Звезда сериала "Мажор" Карина Разумовская рассказала о главном событии

Звезда сериала "Мажор" Карина Разумовская поделилась воспоминаниями с поклонниками. Также артистка попросила фанатов поддержать благотворительный фонд.

Карина Разумовская продемонстрировала снимок из личного архива. В кадре она запечатлена с известным артистом Евгением Сидихиным.

"Эти фотографии сделаны в 2001 году. Мне 18 лет. Только что окончила первый курс театрального института, и вот моя первая главная роль в кино, Это, пожалуй, главное событие моих 18-ти лет (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", – написала звезда сериала "Мажор" в личном "Инстаграм".

Также артистка рассказала, что 1 апреля 18 лет исполнилось благотворительному фонду AdVita. Все эти годы организация помогала больным раком детям Санкт-Петербурга.

Звезда сериала "Мажор" подчеркнула, что фонду, как и многим сейчас, нужна поддержка. Карина Разумовская попросила внести любое пожертвование в пользу организации.

Напомним, ранее артистка рассказала, как проводит время на карантине. Звезда сериала "Мажор" наслаждается общением с маленьким сыном Платоном. Карина Разумовская придумывает разнообразные игры для единственного наследника.

Знаменитость замужем за одноклассником Егором Бурдиным. Пара расписалась в 2018-м. В июле 2019 года у них родился сын.

Напомним, сериал "Мажор" можно смотреть онлайн на официальном сайте Первого канала.