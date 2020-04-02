Звезда сериала "Мажор" Карина Разумовская рассказала о главном событии

Карина Разумовская продемонстрировала снимок из личного архива. В кадре она запечатлена с известным артистом Евгением Сидихиным.
"Эти фотографии сделаны в 2001 году. Мне 18 лет. Только что окончила первый курс театрального института, и вот моя первая главная роль в кино, Это, пожалуй, главное событие моих 18-ти лет (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", – написала звезда сериала "Мажор" в личном "Инстаграм".
Также артистка рассказала, что 1 апреля 18 лет исполнилось благотворительному фонду AdVita. Все эти годы организация помогала больным раком детям Санкт-Петербурга.
Звезда сериала "Мажор" подчеркнула, что фонду, как и многим сейчас, нужна поддержка. Карина Разумовская попросила внести любое пожертвование в пользу организации.
Напомним, ранее артистка рассказала, как проводит время на карантине. Звезда сериала "Мажор" наслаждается общением с маленьким сыном Платоном. Карина Разумовская придумывает разнообразные игры для единственного наследника.
Знаменитость замужем за одноклассником Егором Бурдиным. Пара расписалась в 2018-м. В июле 2019 года у них родился сын.
Напомним, сериал "Мажор" можно смотреть онлайн на официальном сайте Первого канала.
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