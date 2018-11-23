До звезды сериала "Мажор" домогаются подростки

Исполнительница одной из главных ролей российской многосерийки Карина Разумовская рассказала о своих поклонниках. Сериал "Мажор" и другие картины привлекли к актрисе внимание совсем юных молодых людей.

Артистке в этом году исполнилось 35 лет, но она выглядит намного моложе своего возраста. Звезда "Мажора" рассказала, что это обстоятельство иногда вызывает некоторые казусы.

"Ко мне, бывает, клеятся 16-летние подростки. Я теряюсь и ощущаю, как будто мне 13 лет. При этом думаю: "Он бы мог быть моим сыном, если бы я родила в 19 лет", – цитирует звезду сериала "Мажор" "7Дней".

Разумовская отметила, что не делает ничего особенного, чтобы выглядеть моложе. По ее словам, это генетика. Мама актрисы тоже выглядит очень молодо. Порой их даже называют сестрами.

Звезда сериала "Мажор" поделилась, что иногда ее внешность мешает работе в некоторых проектах. Так, иногда Карину приглашают на кастинги, где нужно играть 35-летних женщин. Но никто не верит, что ей именно столько лет. При этом артистка отметила, что играть молоденьких девушек ей уже не интересно.

Широкая известность к Карине Разумовской пришла после выхода сериала "Мажор". В нем она играет начальника отдела уголовного розыска Викторию Родионову. Фильм очень полюбился российскому зрителю.