"Проснулась с ощущением праздника": Аксенова рассказала о важном событии

Как оказалось, сегодня, 18 апреля, день рождения отмечает брат знаменитости Даниил. Аксенова очень близка с родственником. В ее судьбе он сыграл важную роль.
Звезда сериала "Бывшие" опубликовала в личном "Инстаграм" архивное фото. На снимках запечатлены маленькие Любовь и Даниил. Дети расположились на полу в детской. "Проснулась с ощущением праздника сегодня. Все благодаря тебе (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Аксенова в личном "Инстаграм".
Артистка подчеркнула, что именно старший брат привил ей любовь к хорошей музыке, а также способствовал ее популярности среди одноклассников. Любовь отметила, что Даниил многому ее научил. Звезда сериала "Бывшие" надеется, что скоро ситуация с пандемией завершится и она сможет уехать к любимому родственнику. "К тебе в Сочи, кататься на борде, потому что ты самый крутой инструктор", – резюмировала Любовь Аксенова.
Сериал "Бывшие" стартует на ТНТ 20 апреля в 22:00 мск. Ранее картину можно было смотреть онлайн по платной подписке на видеосервисе START. Теленовелла рассказывает девушке Яне Мироновой из очень богатой семьи. Героиня наркоманка, она попадает в реабилитационный центр. В клинике девушка знакомится с психологом Ильей. Специалист когда-то был зависим от алкоголя. Эта встреча меняет жизни героев.
Популярные темы форума
Ненавижу
Любимая российская актриса
После 30 лет сложно найти..
Кто помнит в СССР , модель Регину Заварскую
Астрологи, что нас ждет?
Пропускная система в Москве
Не верю в себя
Школьная подруга увела мужа
Родила от сожителя
Ненавижу(продолжение не моей темы)