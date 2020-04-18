"Проснулась с ощущением праздника": Аксенова рассказала о важном событии

Звезда сериала "Бывшие" Любовь Аксенова поделилась детскими воспоминаниями. Артистка поздравила дорогого ее сердцу человека.

Как оказалось, сегодня, 18 апреля, день рождения отмечает брат знаменитости Даниил. Аксенова очень близка с родственником. В ее судьбе он сыграл важную роль.

Звезда сериала "Бывшие" опубликовала в личном "Инстаграм" архивное фото. На снимках запечатлены маленькие Любовь и Даниил. Дети расположились на полу в детской. "Проснулась с ощущением праздника сегодня. Все благодаря тебе (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Аксенова в личном "Инстаграм".

Артистка подчеркнула, что именно старший брат привил ей любовь к хорошей музыке, а также способствовал ее популярности среди одноклассников. Любовь отметила, что Даниил многому ее научил. Звезда сериала "Бывшие" надеется, что скоро ситуация с пандемией завершится и она сможет уехать к любимому родственнику. "К тебе в Сочи, кататься на борде, потому что ты самый крутой инструктор", – резюмировала Любовь Аксенова.

Сериал "Бывшие" стартует на ТНТ 20 апреля в 22:00 мск. Ранее картину можно было смотреть онлайн по платной подписке на видеосервисе START. Теленовелла рассказывает девушке Яне Мироновой из очень богатой семьи. Героиня наркоманка, она попадает в реабилитационный центр. В клинике девушка знакомится с психологом Ильей. Специалист когда-то был зависим от алкоголя. Эта встреча меняет жизни героев.