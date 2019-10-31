О сериале

Драматический сериал "Бывшие" (2 сезон) продолжает историю о непростой судьбе богатой, но несчастной девушки Яны, которая стремится вылечиться от наркомании и алкоголизма, обрести простое женское счастье. Удастся ли ей это, останется с Ильей или навсегда потеряет?

Сюжет

Яна и Илья познакомились в реабилитационном центре. Он – новый психолог. Она – наркоманка и алкоголичка с комплексом неполноценности. Девушка небедная, но живет в отчаянии и безысходности из-за непонимания с родным отцом. Своенравная Яна отказалась от роскоши, лишь бы не зависеть от ненавистного родителя.

Краткое содержание 1 сезона "Бывших"

Сначала Илья воспринимает Яну, как проблемную пациентку, но, пообщавшись ближе, меняет отношение. Девушка сбегает из клиники, скрывается от отца, путается с родным братом Ильи Андреем и опять ввязывается в неприятную историю.

Чтобы усмирить дочь, Миронов арестовывает Андрея и предоставляет ей право выбора. Яна не может оставить его за решеткой и соглашается на любые условия. Вот только понимает, что не любит Андрея и расстается с ним. Илья, чтобы забыть Яну, делает предложение руки и сердца коллеге Ольге, готовится к свадьбе.

Андрей рассказывает невесте о взаимоотношениях брата и Яны, девушка ревнует. В конце первого сезона вместе влюбленные не остаются, наркоманка приходит на свадьбу, чтобы отговорить его жениться. Безуспешно.

Сюжет 2 сезона сериала "Бывшие"

Действия разворачиваются спустя полгода. Илья женился на Оле, а Яна опять пустилась во все тяжкие. Она временно разместилась у Риты (любовницы отца) и постоянно ищет денег на новую дозу. Чтобы решить финансовые проблемы, Яна опять ввязывается в авантюру, планирует забрать долг у бывшего любовника матери. В этом ей помогает Илья, который также планирует поправить свое материальное положение, раздать долги за свадьбу, купить квартиру.

Отец дарит Яне клинику, она приглашает туда весь трудовой коллектив реабилитационного центра, в котором лечилась сама. Илья по велению жены сначала отказывается от столь заманчивого предложения, но финансовые проблемы все же заставляют его согласиться. Правда, у Яны новая беда – Кирилл, тайно влюбленный в нее с 1994 года. Чтобы помочь отцу, она должна выйти за него замуж, переехать жить в Кемерово. В телефонном режиме Яна прощается с Ильей, а тот после ее звонка сильно запил.

Съемки и актерский состав "Бывших" (2 сезон)

Съемки начались летом 2018 года, а закончились только через год. Как вспоминает съемочная группа, постоянно приходилось что-то корректировать, дорабатывать, экспериментировать. В творческом процессе участие принимали не только сценаристы, но и актеры, сыгравшие главные роли. Как выяснилось, они нашли контакт, прекрасно ладили, не осложняя съемочный процесс.

Режиссер Иван Китаев предоставил сценаристам полную свободу действий. Поскольку 2 сезон изначально планировалось запускать на интернет-платформе, в самом начале съемок был озвучен красноречивый лозунг: "Ребята, секс, наркотики – все реализуем". Так и работали.

Идейный вдохновитель сериала Алексей Троцюк: "Помимо страшной проблемы под названием наркомания, мы стремились показать яркую и искреннюю историю любви. Передать то светлое чувство, которое способно в корне изменить человека, заставить встать на путь истинный".

Актер Денис Шведов: "Несмотря на творческие разногласия, мы очень быстро приходили к общему мнению. Все понимали, что делаем общее дело и всегда слышали друг друга. Это очень повлияло на результат".

Интересные факты о сериале

Во 2 сезоне "Бывших" сцену с дракой Денис Шведов сыграл сам, без каскадеров. Во время "потасовки" мужчина неудачно упал, ударился головой. Съемочный процесс прекращен не был, актер быстро пришел в себя, оправился и вновь полез в "экранную драку" в кадре, опять-таки без каскадеров.

Виталию Хаеву, который сыграл Миронова, сложно давались постельные сцены. Мужчина постоянно смущался и чувствовал себя некомфортно в кадре. Все получилось, благодаря профессионализму, моральной поддержке Софье Лебедевой, которая создавала ему настроение.

Где смотреть сериал "Бывшие" 2 сезон

Продолжение стартовало на видеоплатформе START, а вот на телевидении не транслировалось. В этом и задумка съемочной группы – подогреть интерес публики, сделать сюжет более смелым, откровенным и провокационным, тем самым увеличить зрительскую аудиторию.

Когда новые серии сериала "Бывшие" 2 сезон

Премьера второго сезона в количестве восьми серий состоялась 31 октября 2019 года на START в 19:00 по МСК. Каждый четверг можно было смотреть по две серии, а потом с нетерпением ждать неделю, что же будет дальше, чем дело закончится. Задумка удалась, концовка опять неожиданная, наталкивает на мысли о продолжении – 3 сезоне.

Остается только посмотреть сериал "Бывшие" (2 сезон), чтобы сделать собственные выводы.