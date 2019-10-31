Драматический сериал "Бывшие" (2 сезон) продолжает историю о непростой судьбе богатой, но несчастной девушки Яны, которая стремится вылечиться от наркомании и алкоголизма, обрести простое женское счастье. Удастся ли ей это, останется с Ильей или навсегда потеряет?
Яна и Илья познакомились в реабилитационном центре. Он – новый психолог. Она – наркоманка и алкоголичка с комплексом неполноценности. Девушка небедная, но живет в отчаянии и безысходности из-за непонимания с родным отцом. Своенравная Яна отказалась от роскоши, лишь бы не зависеть от ненавистного родителя.
Сначала Илья воспринимает Яну, как проблемную пациентку, но, пообщавшись ближе, меняет отношение. Девушка сбегает из клиники, скрывается от отца, путается с родным братом Ильи Андреем и опять ввязывается в неприятную историю.
Чтобы усмирить дочь, Миронов арестовывает Андрея и предоставляет ей право выбора. Яна не может оставить его за решеткой и соглашается на любые условия. Вот только понимает, что не любит Андрея и расстается с ним. Илья, чтобы забыть Яну, делает предложение руки и сердца коллеге Ольге, готовится к свадьбе.
Андрей рассказывает невесте о взаимоотношениях брата и Яны, девушка ревнует. В конце первого сезона вместе влюбленные не остаются, наркоманка приходит на свадьбу, чтобы отговорить его жениться. Безуспешно.
Действия разворачиваются спустя полгода. Илья женился на Оле, а Яна опять пустилась во все тяжкие. Она временно разместилась у Риты (любовницы отца) и постоянно ищет денег на новую дозу. Чтобы решить финансовые проблемы, Яна опять ввязывается в авантюру, планирует забрать долг у бывшего любовника матери. В этом ей помогает Илья, который также планирует поправить свое материальное положение, раздать долги за свадьбу, купить квартиру.
Отец дарит Яне клинику, она приглашает туда весь трудовой коллектив реабилитационного центра, в котором лечилась сама. Илья по велению жены сначала отказывается от столь заманчивого предложения, но финансовые проблемы все же заставляют его согласиться. Правда, у Яны новая беда – Кирилл, тайно влюбленный в нее с 1994 года. Чтобы помочь отцу, она должна выйти за него замуж, переехать жить в Кемерово. В телефонном режиме Яна прощается с Ильей, а тот после ее звонка сильно запил.
Съемки начались летом 2018 года, а закончились только через год. Как вспоминает съемочная группа, постоянно приходилось что-то корректировать, дорабатывать, экспериментировать. В творческом процессе участие принимали не только сценаристы, но и актеры, сыгравшие главные роли. Как выяснилось, они нашли контакт, прекрасно ладили, не осложняя съемочный процесс.
Режиссер Иван Китаев предоставил сценаристам полную свободу действий. Поскольку 2 сезон изначально планировалось запускать на интернет-платформе, в самом начале съемок был озвучен красноречивый лозунг: "Ребята, секс, наркотики – все реализуем". Так и работали.
Идейный вдохновитель сериала Алексей Троцюк: "Помимо страшной проблемы под названием наркомания, мы стремились показать яркую и искреннюю историю любви. Передать то светлое чувство, которое способно в корне изменить человека, заставить встать на путь истинный".
Актер Денис Шведов: "Несмотря на творческие разногласия, мы очень быстро приходили к общему мнению. Все понимали, что делаем общее дело и всегда слышали друг друга. Это очень повлияло на результат".
Во 2 сезоне "Бывших" сцену с дракой Денис Шведов сыграл сам, без каскадеров. Во время "потасовки" мужчина неудачно упал, ударился головой. Съемочный процесс прекращен не был, актер быстро пришел в себя, оправился и вновь полез в "экранную драку" в кадре, опять-таки без каскадеров.
Виталию Хаеву, который сыграл Миронова, сложно давались постельные сцены. Мужчина постоянно смущался и чувствовал себя некомфортно в кадре. Все получилось, благодаря профессионализму, моральной поддержке Софье Лебедевой, которая создавала ему настроение.
Продолжение стартовало на видеоплатформе START, а вот на телевидении не транслировалось. В этом и задумка съемочной группы – подогреть интерес публики, сделать сюжет более смелым, откровенным и провокационным, тем самым увеличить зрительскую аудиторию.
Премьера второго сезона в количестве восьми серий состоялась 31 октября 2019 года на START в 19:00 по МСК. Каждый четверг можно было смотреть по две серии, а потом с нетерпением ждать неделю, что же будет дальше, чем дело закончится. Задумка удалась, концовка опять неожиданная, наталкивает на мысли о продолжении – 3 сезоне.
Остается только посмотреть сериал "Бывшие" (2 сезон), чтобы сделать собственные выводы.
|Список серий
|1 серия
|31 октября 2019
|Смотреть онлайн
|2 серия
|31 октября 2019
|Смотреть онлайн
|3 серия
|7 ноября 2019
|Смотреть онлайн
|4 серия
|14 ноября 2019
|Смотреть онлайн
|5 серия
|28 ноября 2019
|Смотреть онлайн
|6 серия
|5 декабря 2019
|Смотреть онлайн
|7 серия
|12 декабря 2019
|Смотреть онлайн
|8 серия
|17 декабря 2019
|Смотреть онлайн