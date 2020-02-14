Раскрыты подробности тайной свадьбы известной актрисы

Оказывается, артистка пошла под венец! Еще раз. Девушка сейчас отдыхает на Гоа вместе с друзьями и возлюбленным. Там и прошла церемония бракосочетания по местным традициям.
"Сейчас самое лучшее время, чтобы поделиться новостью о событии, участником которого мне повезло оказаться. Я вышла замуж", – поделилась радостным событием актриса. Любовь Аксенова сочеталась законным браком повторно со своим мужем Павлом. Оказывается, мужчина предложил ей руку и сердце повторно почти сразу после выхода из загса много лет назад. И вот теперь пара решила обновить клятвы на берегу океана. "И вот, пришло время нам ещё раз пройти обряд. Только теперь по своим правилам", – написала девушка.
Также она поделилась мыслями насчет того, что для нее значит любовь. Актриса нежно описала глубокие чувства, которые испытывает к своему избраннику. "Любовь – это чудо. Она беспощадно пробивает всю токсичность, всю нашу черствость. Собирает все светлое в нас. Легко и игриво демонстрируя, что в этом мире возможно все, когда это искренне", – отметила звезда.
Напомним, первый раз актриса вышла замуж за продюсера Павла Аксенова в 2013 году. Мужчина сделал ей предложение после трех месяцев знакомства.
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