Сильно изменившаяся Чулпан Хаматова вышла на сцену

На Исторической сцене Большого театра состоялась торжественная церемония вручения XXV национальной театральной премии "Золотая маска". Среди многих знаменитостей отметилась и актриса Чулпан Хаматова. Однако мало кто узнал артистку. Ради роли Чулпан сильно изменилась: сделала короткую стрижку, покрасилась в блондинку и завила волосы.
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