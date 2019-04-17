Сильно изменившаяся Чулпан Хаматова вышла на сцену

На Исторической сцене Большого театра состоялась торжественная церемония вручения XXV национальной театральной премии "Золотая маска". Среди многих знаменитостей отметилась и актриса Чулпан Хаматова. Однако мало кто узнал артистку. Ради роли Чулпан сильно изменилась: сделала короткую стрижку, покрасилась в блондинку и завила волосы.