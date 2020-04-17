Хитрость и коварство: Чулпан Хаматовой припомнили все грехи

Как говорят, коллеги недолюбливают Чулпан Хаматову. В театральной среде о коварстве артистки слагают легенды.
Наследница драматурга Александра Галича, Алена Архангельская-Галич рассказала журналистам, что Чулпан Хаматова сделала карьеру благодаря первой супруге Станислава Говорухина, педагогу Юноне Каревой. Будучи студенткой ГИТИСа молодая артистка втерлась в доверие к Каревой. Чулпан, зная о связях Юноны, с умом ею воспользовалась.
Претензии к Чулпан Хаматовой есть у музыканта Александра Скляра. Лидер группы "Ва-Банкъ" не одобряет то, как артистка занимается благотворительностью. "Хаматова из всего делает шумиху", – говорит он. Скляр считает, что делать добро надо тихо, не привлекая внимание к своей персоне.
Некрасивая история произошла с Чулпан Хаматовой в "Современнике". Артистка много лет пользовалась любовью худрука Галины Волчек. Между тем, как говорят, за три года до кончины Галина Борисовна разругалась с драгоценной протеже.
В одном из интервью Волчек заявляла, что Хаматова ее предала. Артистка выпросила у худрука академический отпуск, сославшись на проблемы со здоровьем. "Больничный" Чулпан использовала с умом: играла в других театрах и снималась в кино.
Отметим, что с уходом Хаматовой из "Современника" с облегчением вздохнула звезда сериала "Каменская" Елена Яковлева. Ходили слухи, что Чулпан в свое время отобрала у коллеги по цеху все главные роли.
Недолюбливает звезду сериала "Зулейха открывает глаза" и бывшая свекровь – известная артистка России Ольга Волкова. Сын знаменитости Иван был первым мужем Чулпан. После того, как супруг помог встать на ноги в столице и обрести нужные знакомства, артистка сбежала к другому, сообщает "Экспресс газета". Смотреть сериал "Зулейха открывает глаза" можно онлайн на официальном сайте телеканала "Россия 1".
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