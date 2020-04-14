"Относится ко мне как к женщине": Зудина рассказала о любви с сыном после смерти Табакова

В браке с Олегом Табаковым у Марины Зудиной родились двое детей - Павел (1 августа 1995) и Мария (7 апреля 2006). Об интересных отношениях с ними и рассказала актриса.



"Мне нравится мое имя – Марина, поэтому даже молодым партнерам разрешаю обращаться ко мне без отчества, к тому же Вячеславовна не все выговаривают, – сообщила актриса. – Сын меня с детства называет не мамой, а Маришей. Папу – Олегом. Это продолжается до сих пор. В этом много мужского, потому что сын относится ко мне как к женщине. Он очень терпелив по отношению ко мне и очень меня любит".

"Главное, чему меня научили дети – это терпимость, несуетливость и доброжелательность, – призналась Зудина. – Я уважаю личное пространство своих детей. Уважаю и то, что они не хотят специально нравиться, что они самодостаточные. Мне всегда что-то мешало так же уверенно себя ощущать. Не то чтобы они не сомневались, нет. Они немножко отдельно существуют, и я это уважаю".

В эфире онлайн-программы "Интервью со зрителями" на сайте Театра Олега Табакова Марина Зудина рассказала и о жизни на карантине. "Я люблю порядок и уют, многое в доме делаю своими руками. Не привыкла работать в перчатках, поэтому руки сейчас в совершенно жутком состоянии, – отметила звезда. – Вот у меня в комнате идет ремонт. За короткий срок мы с моей помощницей и Машиной няней постирали занавески, помыли люстры, плинтусы, я пропылесосила. И когда приехал сын, который сейчас живет отдельно, я была самой счастливой женщиной".