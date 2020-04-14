Зрители о первом эпизоде сериала "Зулейха открывает глаза": Все внутри сжимается от боли

События сериала разворачиваются зимой 1930 года. Центрального персонажа картины, рано овдовевшую Зулейху, отправляют вместе с другими ссыльными в Сибирь. Несчастных бросают в глухой тайге без пищи, крова и теплой одежды. Героине приходится пройти через множество испытаний и отстоять право на жизнь.
Первая серия рассказывает о жизни 30-летней Зулейхи и ее 60-летнего мужа Муртазы. Супруги проживают в татарской деревне. Героиня терпит издевательства свекрови, которую за глаза называет упырихой, и побои мужа. Муртаза узнает, что скоро в их края придут представители новой советской власти. Супруг героини пытается спрятать все ценности на кладбище, где похоронены его дети. Зулейху и Муртазу задерживают красноармейцы. Главу семьи убивают, а его жену арестовывают.
Первый эпизод сериала "Зулейха открывает глаза" некоторым зрителям показался слишком жестоким. Также поклонники посчитали, что без знакомства с романом Яхиной сложно следить за сюжетом.
"В книге все описывается интереснее. Если до фильма не прочитать книгу то и сложно понять – что к чему (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)... первая серия - опростоволосила всю подачу сюжета. если бы не кровавые сцены, так вообще – мало кого тронула бы", "Тяжелые кадры в этом сериале я наверное больше не буду смотреть. тяжелые времена были, но ведь не только татар раскулачивали. это печальная страница в истории", – написали пользователи Сети.
Однако есть и те, кому "Зулейха" пришлась по душе. Зрители отметили отличную актерскую игру Чулпан Хаматовой. На инстаграм-странице знаменитости много теплых отзывов от поклонников.
"С премьерой!!!🌹 Посмотрели с большим удовольствием!!! Глаза Чулпан передали все эмоции, актеры 🔥 🔥🔥! Спасибо за эмоции и переживания!!! Ждем следующей серии!!!🌹🌹🌹", "Первая серия сразу встряхивает душу. Все внутри сжимается от боли. Спасибо за вашу молчаливую игру. Великолепная музыка. На глазах были слезы постоянно", – сообщили фанаты артистки.
Напомним, что первую серию теленовеллы "Зулейха открывает глаза" можно посмотреть онлайн на официальном сайте телеканала "Россия 1".
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