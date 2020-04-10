Была знакома с Хаматовой: как звезда "Голоса" Гарипова попала в сериал "Зулейха открывает глаза"

13 апреля на телеканале "Россия 1" состоится премьера сериала "Зулейха открывает глаза" по одноименному роману, автором которого является Гузель Яхина. Саундтреком к мелодраме стала народная татарская песня "Ай, былбылым". Композицию исполнила победительница телешоу "Голос" 2012 года Дина Гарипова.

По словам Гариповой, "Ай, былбылым" входила в состав ее альбома "Этно", запись которого началась год назад. Примерно в то же время Дина узнала, что в Татарстане ведутся съемки сериала "Зулейха открывает глаза" и главную роль в картине исполняет Чулпан Хаматова.

Гарипова и Хаматова к тому моменту были знакомы. Актриса часто приглашала вокалистку поучаствовать в мероприятиях благотворительного фонда "Подари жизнь".

"Я написала Чулпан, что мы готовим к выходу татарский альбом, и если для фильма будет требоваться какое-то национальное музыкальное сопровождение, то, может быть, пригодится что-то из моего", – рассказала Дина.

Звезда шоу "Голос" отправила Чулпан Хаматовой и режиссеру сериала "Зулейха открывает глаза" Егору Анашкину демоверсию некоторых своих композиций. Кинематографисту понравилось, как Гарипова исполняет "Ай, былбылым", и он решил поставить песню на титры.

Дина Гарипова отметила, что для фильма песню пришлось немного изменить. Музыка должна была соответствовать визуальному сопровождению. К работе подключили саунд-продюсера Дмитрия Агафонова, который делал саундтреки к фильму "Лед-2", сообщает издание "Реальное время". Артистка подчеркнула, что в ее альбоме "Ай, былбылым" будет звучать не так, как в "Зулейхе".