Продюсер сериала "Зулейха открывает глаза" о Хаматовой: Ее не волновало, где она будет спать

Актриса Чулпан Хаматова снялась в сериале "Зулейха открывает глаза" по роману-бестселлеру Гузель Яхиной. На съемочной площадке исполнительница главной роли очень переживала за благополучие маленьких коллег по цеху.

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