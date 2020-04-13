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Сериалы

Продюсер сериала "Зулейха открывает глаза" о Хаматовой: Ее не волновало, где она будет спать

Фото: Пресс-служба
Актриса Чулпан Хаматова снялась в сериале "Зулейха открывает глаза" по роману-бестселлеру Гузель Яхиной. На съемочной площадке исполнительница главной роли очень переживала за благополучие маленьких коллег по цеху.
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По словам продюсера картины Ирины Смирновой, Чулпан Хаматова постоянно пеклась о детях, которые снимались в картине. Артистку мало волновало, где она сама будет ночевать и чем обедать. Звезда сериала "Зулейха открывает глаза" думала только о малышах.

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Чулпан Наилевна Хаматова актриса театра и кино

"Ее не волновало, где она будет спать, и что будет есть, но она постоянно пеклась о детях, которые с нами работали. У нее повышенная чувствительность к благополучию всех детей", – цитирует продюсера картины Teleprogramma.pro. Смирнова также подчеркнула, что Хаматова уважительно относилась ко всем, кто работал над проектом.

Добавим, сериал "Зулейха открывает глаза" снимали 67 смен. Ежедневно на площадке работало около ста сотрудников. Самым массовым эпизодом стала сцена посадки на баржу – в ней было задействовано сразу 200 артистов.

Картину снимали в Татарстане и Пермском крае. Специально для теленовеллы киношники выстроили целый поселок Семрук. Создавали населенный пункт три месяца. На строительство ушло 500 кубометров дерева. Премьера сериала "Зулейха открывает глаза" состоится 13 апреля в 21:00 на телеканале "Россия 1".

Автор: 13 апреля 2020, 18:06

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