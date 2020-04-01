Бикович из сериала "Магомаев" рассказал о предпочтениях в девушках и интиме в общественном месте

Звезда сериала "Магомаев" Милош Бикович рассказал, каких девушек предпочитает. Также артист поведал, что от поклонниц у него нет отбоя.

В конце 2019 года Милош Бикович расстался с моделью Барбарой Таталович. С тех пор его сердце свободно, звезда сериала "Магомаев" находится в поиске.

По словам актера, к сексу на первом свидании он относится нормально, то же касается интима в общественном месте. "Я не могу сказать, что это норма, и все должны так делать, но я также не могу сказать, что этого у меня не было", – отметил артист.

Девушки постоянно пишут Милошу в соцсетях. Дамы пытаются познакомиться с артистом, завести диалог, выяснить, где он находится. Иногда поклонницы пугают Биковича настойчивостью. Фанатки очень обижаются, когда актер им не отвечает.

Звезда сериала "Магомаев" призналась, что агрессивные и напористые барышни его не привлекают. Артист считает, что девушка должна обладать уверенностью в себе, внутренним спокойствием.

"Есть такие девушки, которые думают, что должны быть наглыми. Нет! Я такие вещи просто игнорирую. Не надо играть, быть ***. Девушка должна быть нормальной, естественной, с хорошим чувством юмора, в ней должен быть здравый стеб", – цитирует знаменитость StarHit.

А еще Бикович ненавидит, когда представительницы прекрасного пола без умолку говорят. "Есть определенная частота голоса, которую я не выношу – знаешь, когда начинается бестолковая бесконечная болтовня", - добавил актер.

Напомним, что сериал "Магомаев" можно смотреть онлайн на официальном сайте Первого канала. Премьера теленовеллы состоялась 9 марта 2020 года.