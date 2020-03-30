"Мы в опасности!": Бикович из сериала "Магомаев" отказался от контактов

Звезда сериала "Магомаев" Милош Бикович соблюдает карантин. Артист призвал поклонников последовать его примеру.

32-летний Бикович не снимает маску и старается контактировать с людьми только в случае крайней необходимости. Звезда сериала "Магомаев" уверена, что каждый должен быть ответственным.

"Пока все гуляют, как будто каникулы, не понимают, что ситуация серьезная, мы в опасности!" – написал Милош в личном "Инстаграм".

Артист отправился в горы. Там он в одиночестве наслаждается прекрасными видами природы. В соцсети Бикович опубликовал фото, на котором он запечатлен на фоне зеленых вершин.

Подписчики поддержали звезду сериала "Магомаев". Поклонники отмечали, что артист подает хороший пример всем тем, кто игнорирует предупреждения врачей и не желает самоизолироваться.

Напомним, в минувшие выходные россияне, наплевав на просьбы властей оставаться дома, отправились на прогулки по городу и шашлыки в парке. Соцсети заполонили снимки нарушающих карантин людей. Общественники встревожены происходящим.

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям. Он сообщил, что с 30 марта выходить из дома можно только в ряде случаев: покупка продуктов питания в ближайшем магазине, получение медицинской помощи, выгул животных около подъезда.