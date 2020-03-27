"Он был несвободен": звезда сериала "Магомаев" о романе с Биковичем

Артистка Ирина Антоненко рассказала о первой встрече с коллегой по сериалу "Магомаев" Милошем Биковичем. Как оказалось, до проб знаменитости, сыгравшие влюбленных, не встречались.

По словам Антоненко, впервые она увидела Биковича полтора года назад. Это случилось на пробах. Тогда Милош не был таким популярным, как сейчас.

Артист первым подошел и представился. В помещении было очень шумно, поэтому Ирина не расслышала его имя. "Целый вечер потом мучилась: Миша он или не Миша", – поделилась звезда сериала "Магомаев".

О послужном списке сербского артиста Ирина Антоненко в момент знакомства не знала. Более того, она до последнего не понимала, что именно его утвердили на роль Муслима Магомаева.

Между тем актриса отметила, что уже на кастинге поняла, что сработается с Милошем. На пробах артистам как раз пришлось играть сцену знакомства, со своей задачей они справились идеально.

Ирина Антоненко не стала скрывать, что Милош Бикович показался ей привлекательным. Артист, по ее мнению, не обделен харизмой, в него можно влюбиться с первого взгляда. Между тем о романе с коллегой по сериалу "Магомаев" знаменитость в ту пору даже не думала. "Ведь он был несвободен", – объяснила знаменитость.

Ирина поведала, что очень разборчива. Чтобы привлечь ее внимание, мужчина должен быть не только хорош собой. Антоненко обращает внимание на поведение кавалера, его поступки, отношение к окружающим, сообщает 7Дней.ru.