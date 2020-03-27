"Он был несвободен": звезда сериала "Магомаев" о романе с Биковичем

Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей

Дочь подвергла себя смертельной опасности ради выздоровления Заворотнюк
"Отомстим и расчленим изнутри": у Эрдогана объявили о войне с Россией
"Это ужасная история": заговорившая о беременности от Галкина Барановская показала живот
"Больше никогда в жизни": люди отказываются от поездов через Крымский мост
Иосиф Пригожин сошелся с бывшей женой
партнеры
Пятница
27 марта
Лента новостей
19:21
Песков посетил одну вечеринку с инфицированным коронавирусом Лещенко
19:18
Пассажира в наркотическом опьянении сняли с летевшего из Москвы самолета
17:30
Пришлось останавливать съемки: у Лещенко случился приступ на глазах у Малахова
17:17
Главные правила домашнего обучения на карантине
17:10
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
17:06
В Британии у главы Минздрава диагностировали коронавирус
17:02
Давай займемся этим на полу: сидящая в самоизоляции Бузова вызывает спортивных мужиков на дом
16:30
Названы самые полезные при коронавирусе продукты
16:30
"Больные люди": Лолита набросилась на безмятежно гуляющих во время эпидемии
16:28
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
16:21
Коронавирус и беременность: что нужно знать
16:16
Шепелев сбежал с сыном от Фриске
16:07
"Просто негодяи": Светличная обвинила внучку в покушении на ее жизнь
15:47
"Пир во время чумы": кто из звезд мог стать носителем коронавируса на юбилее сестры Крутого
15:47
Тилль Линдеманн попал в реанимацию с коронавирусом
15:43
"Ответите перед богом и совестью!": врач-инфекционист обратился к народу в связи с коронавирусом
15:29
"Хорошие показатели": эксперт вселил надежду в напуганных коронавирусом россиян
15:29
"Мусорное мышление": униженная Боня вылила ушат помоев на скандальную Инстасамку
14:55
Меган Маркл запретила Гарри возвращаться в Великобританию
14:43
Отпевать и венчать предложили онлайн: священники РПЦ из-за коронавируса исповедуют через интернет
14:40
Новая беда: онкобольную Заворотнюк спасают от коронавируса
14:27
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом
14:24
"Могу залезть в телефон": Агаларов признался Тодоренко в контроле над женой
14:23
"Культурное распитие" обернулось двойным убийством и пожаром в Новосибирске
13:59
Песков рассказал о продлении выходной недели в России
13:48
Море цветов и интим в ванной: как провели романтический отпуск Петросян и Брухунова
13:44
Путин под угрозой? В администрации президента обнаружили коронавирус
13:43
Растрепанная Пугачева пустилась в пляс после известия о смертельной инфекции
13:30
"Это невозможно скрыть": Малышева назвала количество больных коронавирусом в России
13:26
"В 10 раз больше": озвучено реальное число зараженных коронавирусом
13:25
70-летняя Бабкина при всех зажала молодого любовника
12:59
"Все признаки шизофрении": Волочкова пожаловалась на инфекцию в голове
12:58
Гузеева сбежала из студии "Давай поженимся!" в эфире из-за скандала с невестой
12:38
Собянин открыл в Москве шесть новых станций метро
12:28
"Умоляю!": Проскурякова откровенно о болезни Николаева
12:16
Гречка животворящая: бойфренд Бузовой раздал обездоленному народу крупу (видео)
12:07
Как в Италии: ученый сделал неутешительный прогноз по коронавирусу в России
11:59
Еще один больной коронавирусом умер в России
11:44
"Иллюзия": 50-летняя Меньшова раскрыла правду о своей "вечной молодости"
11:38
Снова зима? Синоптики сообщили о резком похолодании в Москве
11:29
Вдобавок к коронавирусу: россиянам угрожает новая напасть
11:28
Вдову Караченцова не выпускают из-за смертельной инфекции
11:10
В Магнитогорске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за взрыва
10:59
Звезда Comedy Woman легла под нож хирурга
10:58
"Когда узнала, было тяжело и страшно": поэтесса Лариса Рубальская о коронавирусе
10:43
Коронавирус: последние новости сегодня, 27 марта 2020 года
10:23
Коронавирус в России вызвал рост цен на муку
10:20
"Мочалка может стрельнуть": находящийся в изоляции Стас Пьеха запустил себя
10:19
Семь человек сгорели заживо при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге
10:10
Врач назвал сроки наступления пика эпидемии коронавируса в Москве
09:49
Россия и Италия в шоке: 85-летняя Софи Лорен погребена под рухнувшим потолком
09:38
Официальное заявление о состоянии тяжелобольного Льва Лещенко
09:33
"Мои легкие отказывают": исповедь умирающего от коронавируса
09:29
"Это издевательство": Разин о тайном ребенке Булановой от участника "Ласкового мая"
09:24
Паникеры в магазине избили сына Аниты Цой за пачку макарон
08:50
106-летнего ветерана ВОВ госпитализировали в Москве с подозрением на коронавирус
08:43
Джиган вручил маленьким дочерям опасное оружие и учит их воевать
08:43
Наташа Королева о госпитализации Игоря Николаева с подозрением на коронавирус
08:15
Рубль отвязался от нефти и держит оборону
06:51
Мог заразить: Укупник и Хазанов закрылись дома после контакта с больным Лещенко
04:35
Брак дал трещину: принц Гарри и Меган Маркл разругались
02:29
Разин совершил неожиданный поступок из-за болезни Лещенко
01:16
Гороскоп на сегодня, 27 марта
00:10
Народ жестко приложил взмолившуюся о помощи Кардашьян
22:10
Игорь Николаев попал в больницу с подозрением на коронавирус
21:39
Коронавирус нанес мощный удар Зеленскому
21:08
Звезда Голливуда умерла от коронавируса
20:57
В Москве официант обменял 3 миллиона на "билеты банка приколов"
20:42
На Кубе умер госпитализированный с коронавирусом россиянин
20:30
"Наедине со своей болью": у Маргариты Симоньян случился выкидыш
20:20
В Петербурге в детском саду нашли труп маленькой девочки
20:04
Дума оперативно примет законопроекты по обращению Путина
19:56
В Магнитогорске в результате взрыва газа погибли люди
19:41
Звезда "Дома-2" неожиданно раскрыла состояние страдающего от коронавируса Лещенко
19:27
"Я не могу рисковать другими": внук боится идти на похороны Инны Макаровой из-за коронавируса
19:26
Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля
19:09
Под Москвой при пожаре погиб маленький ребенок
18:52
Смертность до 50%: хантавирус оказался опаснее COVID-19
18:41
Юлечка забрала: Инну Макарову похоронят возле Началовой
18:19
Виртуальная афиша: чем заняться на карантине
18:18
"Уже поженились": Бузова раскрыла тайну отношений с DAVA
18:17
Знаменитый русский писатель заразился коронавирусом
18:14
Пассажир летевшего из Москвы самолета заявил об инфицировании коронавирусом
17:45
Бузова готовится к рождению ребенка
17:31
"Мы порвали": Успенская поставила точку в отношениях с дочкой
17:25
Бузова откровенно об увеличении груди: Мне было мало
17:16
Вероятно, заразил: у инфицированного Лещенко был близкий контакт с пожилой Рубальской
16:34
Беременная звезда "Дома-2" решила бросить проект
16:27
Коронавирус: последние новости сегодня, 26 марта 2020 года
16:21
У находящегося в тяжелом состоянии Лещенко начался отек легких
16:18
В поддержку книжки и сериала: Началова с того света надиктовала близким новую песню
16:10
"Неплохой прогноз": Путин обнадежил напуганных коронавирусом россиян
16:09
"Убийственно!": оголившаяся Марина Зудина сразила наповал
15:48
"Игнорирую всех": оскандалившийся Джиган плюнул на поклонников
15:39
Ужасающая реальность: больных в Подмосковье бросают на карантине без помощи
15:37
"Я в шоке от людей": Бородина взорвалась из-за наглой выходки
15:08
Россиянам предрекли потерю миллиардов рублей из-за нового налога
14:55
"Это совсем не скучно": Гребенщиков обратился к пожилым россиянам в связи с коронавирусом (видео)
14:50
Лещенко в реанимации спасают от коронавируса
14:40
Принца Гарри мучат угрызения совести из-за больного коронавирусом отца
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузова откровенно об увеличении груди: Мне было мало
"Наедине со своей болью": у Маргариты Симоньян случился выкидыш
Бузова готовится к рождению ребенка
"Уже поженились": Бузова раскрыла тайну отношений с DAVA
Галкин не смог найти скважину Пугачевой
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Сериалы

"Он был несвободен": звезда сериала "Магомаев" о романе с Биковичем

Ирина Антоненко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка Ирина Антоненко рассказала о первой встрече с коллегой по сериалу "Магомаев" Милошем Биковичем. Как оказалось, до проб знаменитости, сыгравшие влюбленных, не встречались.
прочитано 460 раз

По словам Антоненко, впервые она увидела Биковича полтора года назад. Это случилось на пробах. Тогда Милош не был таким популярным, как сейчас.

ПО ТЕМЕ

"Секс – это слабость": Бикович покаялся Собчак в греховном интиме

"Встречались": Пьеха рассказала правду о своих отношениях с Магомаевым

Магомаев (сериал)

 Милош Бикович

Милош Бикович актер

Артист первым подошел и представился. В помещении было очень шумно, поэтому Ирина не расслышала его имя. "Целый вечер потом мучилась: Миша он или не Миша", – поделилась звезда сериала "Магомаев".

О послужном списке сербского артиста Ирина Антоненко в момент знакомства не знала. Более того, она до последнего не понимала, что именно его утвердили на роль Муслима Магомаева.

Между тем актриса отметила, что уже на кастинге поняла, что сработается с Милошем. На пробах артистам как раз пришлось играть сцену знакомства, со своей задачей они справились идеально.

Ирина Антоненко не стала скрывать, что Милош Бикович показался ей привлекательным. Артист, по ее мнению, не обделен харизмой, в него можно влюбиться с первого взгляда. Между тем о романе с коллегой по сериалу "Магомаев" знаменитость в ту пору даже не думала. "Ведь он был несвободен", – объяснила знаменитость.

Ирина поведала, что очень разборчива. Чтобы привлечь ее внимание, мужчина должен быть не только хорош собой. Антоненко обращает внимание на поведение кавалера, его поступки, отношение к окружающим, сообщает 7Дней.ru.

Автор: 27 марта 2020, 17:57

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Коронавирус нанес мощный удар Зеленскому
На Украине бросились в ноги России ради спасения от коронавируса
Россия получила новый статус из-за коронавируса
Спасибо коронавирусу: в Кремле заявили об отмене санкций

Шоу-бизнес

Давай займемся этим на полу: сидящая в самоизоляции Бузова вызывает спортивных мужиков на дом
"Больные люди": Лолита набросилась на безмятежно гуляющих во время эпидемии
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Шепелев сбежал с сыном от Фриске

Проишествия

У студентки в Москве украли старинные вещи на 19 миллионов рублей
Тысяча россиян оказались в заложниках в Черногории из-за коронавируса
На глазах у детей: москвич зверски расправился с женой и ее родителями
"Я рассыпаюсь": блогер-фармацевт пишет погибшему из-за банной вечеринки мужу

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" неожиданно раскрыла состояние страдающего от коронавируса Лещенко

Девушка тоже болела COVID-19
Коронавирус

Коронавирус: последние новости сегодня, 27 марта 2020 года

Люди продолжают следить за эпидемией в режиме онлайн
Шоу-бизнес

"Я благодарю вас": дочь Заворотнюк выступила с заявлением

Наследница актрисы обратилась к общественности
Шоу-бизнес

Известный актер откровенно о свадьбе с Татьяной Арнтгольц

Артист дал откровенное интервью

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 27 марта
Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля
Гороскоп на сегодня, 26 марта
Гороскоп на сегодня, 25 марта

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Коронавирус сорвал Олимпийские игры – 2020
Месси пришлось играть с туалетной бумагой вместо мяча из-за коронавируса
Президент самого "звездного" футбольного клуба в мире умер от коронавируса
"Беспардонная": Загитову разнесли за неприличный жест на катке

Регионы

Лучше бы не строили? Власти признали опасность Крымского моста
Спор вокруг "Тольяттиазота" дошел до финальной стадии
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+