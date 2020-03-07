"На четвертом месяце": Аксенова с подросшим животом дала повод для слухов

Любовь Аксенова счастлива в браке с режиссером Павлом Аксеновым. Не так давно супруги повторно отпраздновали свадьбу. Влюбленные устроили торжество в День святого Валентина на Гоа. Пара решила обновить клятвы на берегу океана.
Теперь Любовь подозревают в беременности. Сплетни спровоцировали свежие снимки артистки в "Инстаграм". В кадре 29-летняя звезда позирует в спортивных шортах и коротком топе.
Обтягивающий наряд позволил поклонникам разглядеть изменения в фигуре Аксеновой. Подписчикам показалось, что у Любови подрос живот и исчезла талия. Звезду заподозрили в беременности.
Отметим, что интернет-обыватели прямо спросили актрису сериала "Бывшие" о скором прибавление в семействе. Естественно, некорректный вопрос артистка проигнорировала.
Между тем, в комментариях под публикацией продолжились обсуждения. Сетевые эксперты на глаз определили, что Любовь находится на четвертом месяце беременности. "И грудь подросла", – не унимались подписчики звезды сериала "Бывшие".
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