Для Харламова: Асмус купила наряд в секс-шопе

Звезда сериала "Интерны" Кристина Асмус призналась, что очень хорошо относится к ролевым играм в постели. Между тем практиковать подобные забавы ей не приходилось.

По словам Кристины, она даже купила для интимных развлечений костюм медсестры в секс-шопе. Знаменитость хотела порадовать мужа юмориста Гарика Харламова.

"В начале отношений Гарик рассказывал, что влюбился в меня, увидев в "Интернах", – поведала артистка.

Наряд доктора Кристина Асмус так и не примерила. Он остался лежать на антресолях.

Также звезда сериала "Интерны" рассказала "любимую историю" о супруге. Асмус поведала, что у Харламова очень плохая память.

В начале отношений Гарик подарил ей цепочку-чокер с кулоном в виде сердца на 8 марта. Артистке подарок понравился, но носить его она не захотела. В итоге супруги договорились: на следующий праздник Кристина сама выберет себе украшение.

"Прошел год. Также на 8 марта муж решил самостоятельно меня обрадовать. И что вы думаете? Он подарил мне точно такую же цепочку, с точно таким же сердечком, этой же марки, только из новой коллекции", – цитирует Кристину Асмус Peopletalk.ru.

Артистка добавила, что это не было издевкой или шуткой от Харламова. Юморист просто-напросто забыл о договоренности. Тем временем подарки Кристина Асмус решила сохранить, она планирует отдать цепочки дочери, когда та станет немного старше.