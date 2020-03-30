Для Харламова: Асмус купила наряд в секс-шопе

По словам Кристины, она даже купила для интимных развлечений костюм медсестры в секс-шопе. Знаменитость хотела порадовать мужа юмориста Гарика Харламова.
"В начале отношений Гарик рассказывал, что влюбился в меня, увидев в "Интернах", – поведала артистка.
Наряд доктора Кристина Асмус так и не примерила. Он остался лежать на антресолях.
Также звезда сериала "Интерны" рассказала "любимую историю" о супруге. Асмус поведала, что у Харламова очень плохая память.
В начале отношений Гарик подарил ей цепочку-чокер с кулоном в виде сердца на 8 марта. Артистке подарок понравился, но носить его она не захотела. В итоге супруги договорились: на следующий праздник Кристина сама выберет себе украшение.
"Прошел год. Также на 8 марта муж решил самостоятельно меня обрадовать. И что вы думаете? Он подарил мне точно такую же цепочку, с точно таким же сердечком, этой же марки, только из новой коллекции", – цитирует Кристину Асмус Peopletalk.ru.
Артистка добавила, что это не было издевкой или шуткой от Харламова. Юморист просто-напросто забыл о договоренности. Тем временем подарки Кристина Асмус решила сохранить, она планирует отдать цепочки дочери, когда та станет немного старше.
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