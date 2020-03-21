Мороз показала пикантные места во втором сезоне "Содержанок"

Второй сезон эротического триллера "Содержанки" завершился. 19 марта была показана последняя серия. Но зрители еще долго будут обсуждать смелость и красоту одну из актрис, представленной в кинокартине. Дарья Мороз запомнилась в "Содержанках" своей откровенностью, готовностью раздеться перед камерой. Еще в первом сезоне актриса без стеснения снимала с себя все перед режиссером и экс-супругом Константином Богомоловым.
Это Мороз повторила вновь, но уже перед новым создателем сериала – Дарьей Жук, пишет StarHit. В финальном эпизоде актриса показала интимные места во всей красе. Дарья призналась, что раздеваться во время съемок она раньше не могла, так как сильно нервничала. Ее смущали посторонние люди. К тому же звезда является "глубоким интровертом".
Мороз придерживается мнения, что нагота не должна быть пошлой. При этом она упоминает иностранные фильмы, где эротика выглядит натуралистично, смело и свободно.
Напомним, первый сезон "Содержанок" вызвал немалый интерес у общественности. Премьера состоялась в то время, как Константин Богомолов начал встречаться с Ксенией Собчак. При этом режиссер продолжал работать со своей бывшей женой и снимать ее обнаженной. Даже появились слухи о любовном треугольнике. Но Дарья тогда поспешила опровергнуть домыслы. Актриса объяснила, что их пути с экс-супругом давно разошлись.
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