"Телки, маты и бухло": зрители возмущены халтурой сериала "Содержанки"

Долгожданную развязку истории поклонники так и не увидели. Последняя серия оставила больше вопросов, нежели ответов, а ее открытый финал намекнул на возможность третьего сезона.
Некоторым поклонникам новые эпизоды пришлись не по душе. Зрители признались, что перестали понимать суть "Содержанок".
"А в чем суть этого фильма? Почему там никто никого не любит? Ни мать сына, ни сын отца, ни мужчина женщину, ни женщина женщину. Все друг друга имеют и ненавидят 🤷♀️ никаких человеческих эмоций 🤦♀️ отличная характеристика от одной девушки – сплошная *** (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказалась интернет-обывательница на странице Дарьи Мороз в "Инстаграм".
Другие фанаты отметили, что второй сезон получился "ни о чем", халтура. Дескать, в теленовелле "Содержанки" только "телки, бабки, бухло, тряпки, секс" и очень мало смысла. Создавалось впечатление, что развитие сюжета искусственно затягивали, дабы хватило идей на продолжение. Мол, эпизодам не доставало динамики, а за вялым развитием следить неинтересно.
"Сезон должен быть закрыт. То есть назван убийца. Третий сезон ждать это год, за год уже все забудется и остынет. Да и затянется сюжет. Ну 3 сезон пусть будет, но уже со своей завязкой", – рассудили поклонники сериала "Содержанки".
Тем временем на сайте "Кинопоиск" высмеяли сцены секса, которые продемонстрированы в теленовелле. Откровенные эпизоды сравнили с фильмами для взрослых, которые в 2000-х транслировали после полуночи на РЕН ТВ.
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