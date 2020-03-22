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Сериалы

Звезда сериала "Зухейха открывает глаза" сделала откровенное признание

Юлия Пересильд. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Юлия Пересильд рассказала об отношении к своей героине. Оказывается, во время съемок над сериалом "Зухейха отрывает глаза" она поняла, что ей неприятна ее героиня.
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По сюжету Настасья, которую играет Юлия Пересильд, представляет поколение, которое выросло на идеях революции. После прочтения романа актриса примерила на себя этот образ. Однако на съемочной площадке поняла, что ненавидит его.

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 Юлия Сергеевна Пересильд

Юлия Сергеевна Пересильд Актриса

По словам знаменитости, чем дальше шли съемки сериала "Зухейха открывает глаза", тем было хуже. По задумке создателей фильма, Настасья должна была быть боевой. Роль актрисе из-за ее отношения давалась с трудом.

Примечательно, что еще один артист сериала, Сергей Маковецкий, также оказался недоволен своим персонажем, доктором Лейбе. Ознакомившись со сценарием, актер возмутился по поводу своей роли. Ему не хотелось играть профессора.

Звезде пришлась бы по душе роль мерзавца, сообщает "Вокруг ТВ". По словам актера сериала "Зухейха открывает глаза", он очень хотел исполнить роль отрицательного героя, которую отдали Роману Мадянову.

Отметим, восьмисерийный проект телеканала "Россия 1" "Зулейха открывает глаза" снят по одноименной книге Гузель Яхиной. В основе сюжета – история татарской женщины, которая попадает в ссылку в Сибирь. 

Автор: 22 марта 2020, 02:14
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