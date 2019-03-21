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Хаматова удивила резкой переменой

Чулпан Хаматова. Фото: www.globallookpress.com
Блондинка Чулпан Хаматова удивила подписчиков своей страницы в Instagram. Актриса очень давно не примеряла нового образа, такие резкие перемены для поклонников непривычны.
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Новая интересная роль заствила Чулпан Хаматову изменить привычный фанатам облик. После бурного обсуждения подписчики микроблога актрисы решили, что блонд ей к лицу.

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Чулпан Хаматова деталей новой работы не раскрывает. "Производственная необходимость!", – коротко объяснила артистка свое превращение. Облик Хаматовой в последние годы особо не менялся – лишь стрижка становилась короче.

Но на этот раз стилисты Чулпан Хаматовой решились на кардинальный шаг. Они подобрали актрисе теплый цвет с персиковым оттенком. Поклонники подметили, что такой цвет волос сильно молодит 43-летнюю звезду.

Чулпан Хаматова недавно закончила сниматься в большом проекте – многосерийном фильме по роману Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза". Хаматова исполнила в нем главную роль. Актриса устроила сеье небольшой перерыв и вновь взялась за работу.

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Публикация от Чулпан Хаматова (@chulpanofficial)

Преданные поклонники Чулпан Хаматовой вспомнили, что звезда уже как-то была блондинкой. В 2004 году вышел сериал "Дети Арбата" Андрея Эшпая. Там зрители и увидели Хаматову со светлыми волосами.

Автор: Андрей Евлампиев21 марта 2019, 21:54
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как изменилась Чулпан Хаматова

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