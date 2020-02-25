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Сериалы

Заблудившаяся актриса из сериала "Мажор" серьезно травмировалась

Алла Еминцева. Фото: "Мост" (2017)
Актриса сериала "Мажор" Алла Еминцева получила серьезную травму. Неприятный эпизод произошел со звездой после репетиции.
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О произошедшем журналистам сообщила Марина Беляева, художественный директор тетра "Балтийский дом". По ее словам, неприятность с Еминцевой произошла в перерыве между репетицией и вечернем спектаклем.

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Возвращаясь с прогона в гримерку, артистка решила сократить путь. Алла пошла через темные помещения, оступилась и упала. Звезда сериала "Мажор" получила серьезный ушиб.

Руководство "Балтийского дома" не может понять логику действий Еминцевой. По словам Беляевой, артистка так и не смогла объяснить, что забыла в темных закулисьях.

"Хотя там стоит соответствующий знак, где написано, что вход запрещен во время монтировки", – добавил худрук.

По словам режиссера, эпизод с Аллой Еминцевой произошел 23 февраля. Сейчас артистка чувствует себя лучше. Как только ушиб заживет, звезда сериала "Мажор" вновь появится на сцене.

"Актрисы же худенькие, поэтому, когда они падают – ушиб серьезный", – цитирует Марину Беляеву 78.ru.

Добавим, накануне другая звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный сообщил, что разводится с супругой актрисой Агатой Муцениеце. О расставании пока еще супруги практически одновременно написали в соцсетях. Официальная причина разрыва пары пока неизвестна. Между тем, ходят слухи, что брак знаменитостей в последние годы трещал по швам. Поговаривали, что Прилучный изменяет жене и однажды поднял на нее руку.

25 февраля 2020, 16:19

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