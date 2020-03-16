Спекулирующей на коронавирусе звезде "Великолепного века" хорошенько досталось

Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли спровоцировала бурную дискуссию. Артистку обвинили в желании пропиариться на общемировой проблеме.

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 мир стоит на ушах. Любое упоминание о коварной заразе вызывает повышенный интерес и бурное обсуждение.

Знаменитости всех мастей тоже не остаются в стороне. В Сети сложно найти звезду, которая не высказалась о распространяющейся инфекции. А селфи в медицинский маске и латексных перчатках стало чем-то вроде тренда среди артистов и певцов.

Естественно, такое несерьезное отношение к пандемии коронавируса вызывает раздражение у обывателей. Поклонники уверены, что для звезд шумиха вокруг COVID-19 – хороший повод привлечь к себе внимание.

Например, звезде сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли хорошенько досталось от подписчиков из России. Артистку обвинили в спекуляции на теме болезни.

Все началось с фото, которое Узерли разместила в "Инстаграм". Звезда сняла себя на борту самолета. В кадре Мерьем позирует в медицинской маске и перчатках из латекса.

"Маска нужна тем, кто уже болеет 🤦🏼‍♂️ Остановите пожалуйста звезд, кто делает хайп на инфекциях (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "вирус проникает через слизистые оболочки, тогда уж на глаза очки для плавания нужно одевать до кучи 😂", "маску носят только больные. Надевать просят всех только когда все - потенциальные больные . Не говорите если не знаете", "маска нужна и здоровыми, если человек находится в многолюдном месте, или вы уверены, что все вокруг здоровы?", "Носят много кто маски! И если вы не носите маску то это не значит что другим тоже не надо, они бояться за свое здоровье, так что думайте в первую очередь за себя а потом за других!!!" – принялись дискутировать поклонники сериала "Великолепный век".