Перекроил подбородок: болтливый хирург раскрыл правду о звезде "Великолепного века"

Мерьем Узерли появилась на красной дорожке кинофестиваля в Берлине. Знаменитость была облачена в черное платье с пышными рукавами и кружевным корсетом. Звезда сериала "Великолепный век" пришла в отличном расположении духа и держалась очень уверено.
По слухам, незадолго до начала смотра Мерьем Узерли легла под нож пластического хирурга. Артистке немного подкорректировали подбородок. Операцию делал знаменитый доктор Симон Уриан.
Сама звезда отрицает сплетни о пластике. Журналистам Мерьем говорит, что никогда бы не решилась пойти по такому пути.
"Я регулярно приезжаю на прием к пластическому хирургу, но только для того, чтобы нанести особый крем, который очень подходит моему лицу", – сказала артистка.
Между тем хирург Симон Уриан сообщил, что делал знаменитости коррекцию подбородка, сообщает rusturkey.com со ссылкой на информационное издание Posta. Видимо, Мерьем забыла попросить болтливого врача помалкивать о процедуре.
Напомним, о том, что звезда сериала "Великолепный век" перенесла уже несколько операций по изменению внешности, говорят давно. Ходят слухи, что знаменитость решилась на липосакцию и круговую подтяжку лица, уменьшила нос и увеличила грудь. Мерьем Узерли сплетни опровергает, отмечая, что очень поменялась внешне, сбросив лишни вес. Тем временем поклонники не довольны преображениями знаменитости, дескать, артистка потеряла изюминку.
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