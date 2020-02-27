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Сериалы

Перекроил подбородок: болтливый хирург раскрыл правду о звезде "Великолепного века"

Мерьем Узерли. Фото: AndreasSuhr/face to face/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли прибегла к услугам пластического хирурга. Несмотря на то, что изменения во внешности артистки сложно скрыть, она отрицает хирургическое вмешательство.
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Мерьем Узерли появилась на красной дорожке кинофестиваля в Берлине. Знаменитость была облачена в черное платье с пышными рукавами и кружевным корсетом. Звезда сериала "Великолепный век" пришла в отличном расположении духа и держалась очень уверено.

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По слухам, незадолго до начала смотра Мерьем Узерли легла под нож пластического хирурга. Артистке немного подкорректировали подбородок. Операцию делал знаменитый доктор Симон Уриан.

Сама звезда отрицает сплетни о пластике. Журналистам Мерьем говорит, что никогда бы не решилась пойти по такому пути.

"Я регулярно приезжаю на прием к пластическому хирургу, но только для того, чтобы нанести особый крем, который очень подходит моему лицу", – сказала артистка.

Между тем хирург Симон Уриан сообщил, что делал знаменитости коррекцию подбородка, сообщает rusturkey.com со ссылкой на информационное издание Posta. Видимо, Мерьем забыла попросить болтливого врача помалкивать о процедуре.

Напомним, о том, что звезда сериала "Великолепный век" перенесла уже несколько операций по изменению внешности, говорят давно. Ходят слухи, что знаменитость решилась на липосакцию и круговую подтяжку лица, уменьшила нос и увеличила грудь. Мерьем Узерли сплетни опровергает, отмечая, что очень поменялась внешне, сбросив лишни вес. Тем временем поклонники не довольны преображениями знаменитости, дескать, артистка потеряла изюминку.

27 февраля 2020, 12:47

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