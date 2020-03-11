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Сериалы

Узерли из "Великолепного века" задумалась о замужестве после череды личных драм

Мерьем Узерли. Фото: Gerald Matzka/ZB/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли мечтает обрести семью. После череды личных драм артистка не потеряла веру в любовь.
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36-летняя Мерьем Узерли никогда не была замужем. Несколько лет артистка встречалась с турецким бизнесменом Джаном Атешем. Предприниматель хотел жениться на звезде сериала "Великолепный век", однако незадолго до свадьбы отношения расстроились.

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В августе 2013-го Узерли сообщила, что роман с Атешем подошел к концу. Причины разрыва артистка не озвучивала. Между тем спустя всего пару недель стало известно, что Мерьем ждет ребенка от экс-возлюбленного. В феврале 2014 года Мерьем родила дочь Лару, которую теперь воспитывает одна.

На днях стало известно, что Мерьем Узерли могла обрести счастье с артистом Озаном Гювеном, исполнившим роль Рустема-Паши в "Великолепном веке". Как оказалось, знаменитости много общались вне работы. Артистка влюбилась в коллегу, и, как она сама признается, это чувство не покинуло ее до сих пор. "В сценах с поцелуями я раскована, только если мой партнер – Гювен", – отметила артистка.

К сожалению, дружба звезд сериала "Великолепный век" так и не переросла в любовные отношения. Мерьем и Озан все еще периодически общаются, но о романе речи нет.

В последнее время Узерли все чаще думает о замужестве и детях. Звезда не скрывает, что мечтает о простом женском счастье. О прошлых неудачах в личной жизни актриса вспоминать не желает. "Не хочу думать об отце моей дочери, это доставляет мне боль, я предпочитаю думать о будущем, – цитирует Мерьем Rusturkey.com.

Звезда сериала "Великолепный век" подчеркнула, что ничем не отличается от других женщин. У нее нет огромных счетов в банках и недвижимости по всему миру. В будни она, как и все, встает в семь утра, готовит завтрак, отводит дочь в сад. После этого Мерьем Узерли чаще всего занимается уборкой и готовкой. 

Автор: 11 марта 2020, 13:35

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