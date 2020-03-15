"Не в моем вкусе": растолстевшая Антоненко из сериала "Магомаев" устояла перед красавцем Биковичем

Звезда сериала "Магомаев" Ирина Антоненко рассказала, как набирала вес ради роли Тамары Синявской. Также артистка призналась, какие мужчины ее привлекают.

По словам Антоненко, перед началом съемок сериала "Магомаев" она привела себя в "форму". Артистка растолстела, чтобы больше походить на Тамару Ильиничну.

Сколько точно набрала килограммов, Ирина не помнит, в память врезалось только то, как она все время ела. За день звезда могла одолеть целый торт и несколько бургеров. По словам Антоненко, после съемок набранный вес быстро ушел. Артистка уверяет, что не прикладывала к этому каких-либо усилий.

Звезда фильма "Магомаев" отметила также, что с прототипом своей героини, оперной певицей Тамарой Синявской, в реальности так и не встретилась. В последнее время у Ирины слишком плотный рабочий график. Более того, Антоненко боится узнать, что артистке, например, не понравилась ее игра. В то же время девушка надеется, что судьба когда-нибудь сведет ее с оперной дивой. Антоненко хотела бы пообщаться с ней на личные темы.

Говоря о мужчинах, Ирина Антоненко сообщила, что Милош Бикович, сыгравший Муслима Магомаева, "не в ее вкусе". Красавцу-сербу, который знаменит служебными романами, не удалось очаровать россиянку. Между тем как человек и коллега по цеху Милош Ирине очень симпатичен. "Я глубоко уважаю своего партнера, потому что он столько работает над собой, над ролью и выкладывается на сто процентов", – цитирует звезду сериала "Магомаев" ural.kp.ru

Ирину Антоненко привлекают мужчины чем-то похожие на Муслима Магомаева: галантные, умеющие красиво ухаживать. По словам артистки, сейчас таких кавалеров практически нет. "Они вымерли, как мамонты", – отмечает звезда.