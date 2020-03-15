"Не в моем вкусе": растолстевшая Антоненко из сериала "Магомаев" устояла перед красавцем Биковичем

По словам Антоненко, перед началом съемок сериала "Магомаев" она привела себя в "форму". Артистка растолстела, чтобы больше походить на Тамару Ильиничну.
Сколько точно набрала килограммов, Ирина не помнит, в память врезалось только то, как она все время ела. За день звезда могла одолеть целый торт и несколько бургеров. По словам Антоненко, после съемок набранный вес быстро ушел. Артистка уверяет, что не прикладывала к этому каких-либо усилий.
Звезда фильма "Магомаев" отметила также, что с прототипом своей героини, оперной певицей Тамарой Синявской, в реальности так и не встретилась. В последнее время у Ирины слишком плотный рабочий график. Более того, Антоненко боится узнать, что артистке, например, не понравилась ее игра. В то же время девушка надеется, что судьба когда-нибудь сведет ее с оперной дивой. Антоненко хотела бы пообщаться с ней на личные темы.
Говоря о мужчинах, Ирина Антоненко сообщила, что Милош Бикович, сыгравший Муслима Магомаева, "не в ее вкусе". Красавцу-сербу, который знаменит служебными романами, не удалось очаровать россиянку. Между тем как человек и коллега по цеху Милош Ирине очень симпатичен. "Я глубоко уважаю своего партнера, потому что он столько работает над собой, над ролью и выкладывается на сто процентов", – цитирует звезду сериала "Магомаев" ural.kp.ru
Ирину Антоненко привлекают мужчины чем-то похожие на Муслима Магомаева: галантные, умеющие красиво ухаживать. По словам артистки, сейчас таких кавалеров практически нет. "Они вымерли, как мамонты", – отмечает звезда.
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