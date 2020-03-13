Стало известно о порочной связи Дмитрия Маликова со звездой сериала "Магомаев" Ириной Антоненко

По некоторым данным, участвуя в ежегодном смотре красавиц, Ирина Антоненко познакомилась с певцом Дмитрием Маликовым. Артист в те годы был постоянным членом жюри конкурса.
Яркая брюнетка так очаровала артиста, что тот, не раздумывая, пригласил ее в свой коллектив. Маликов освободил для Антоненко место бэк-вокалистки. "Ей даже не надо петь: от одного вида такой красоты зрители будут в восторге!" – говорил музыкант прессе.
За кулисами конкурса активно обсуждали нескрываемый интерес Дмитрия к Ирине. Знала о сопернице и Елена, супруга артиста.
Как-то в интервью журналу "Караван историй" Маликова рассказала, что Антоненко не стеснялась по ночам отправлять сообщения ее благоверному – она своими глазами видела эсэмэски. Елена не знала, нужно ли ревновать к молодой провинциалке, которая пытается закрепиться в столице и не понимает, что писать женатому мужчине после полуночи может быть опасно.
Между тем ходят слухи, что порочная интрижка Дмитрия Маликова и Ирины Антоненко продолжалась полтора года. Отношения любовников расстроились, когда девушка захотела замуж, сообщает "Экспресс газета".
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