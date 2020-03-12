"Лучше, чем Тамара в те времена": сыгравшую Синявскую в сериале "Магомаев" актрису назвали слишком красивой

На Первом канале с успехом идет сериал "Магомаев". Среди зрителей красочной мелодрамы равнодушных нет.

Новая теленовелла – байопик о знаменитом советском артисте Муслиме Магомаеве. Картина рассказывает о первой встрече вокалиста с женой, оперной дивой Тамарой Синявской.

Главные роли в "Магомаеве" исполняют актер из Сербии Милош Бикович, известный работами в сериале "Отель "Элеон" и фильме "Холоп", а также россиянка Ирина Антоненко. Синявская лично утверждала артистов для картины.

Сериал стартовал 9 марта, поэтому аудитория уже успела оставить множество отзывов о нем. Как часто бывает, мнения разделились.

Зрители считают, что в теленовелле "Магомаев" много положительных моментов. Народ по достоинству оценил то, с каким старанием киношники отразили атмосферу конца 60-х. Наряды и прически артистов, интерьеры и локации – все это помогло отрешиться от реальности и проникнуться историей.

Сыгравшему Муслима Магомаева Милошу Биковичу удалось завоевать сердца дам. Представительницы прекрасного пола не могли не отметить внешней привлекательности серба, его харизмы.

Артист неожиданно для всех смог органично войти в образ восточного мужчины, человека с особой энергетикой и пластикой. Милош похоже воспроизвел мимику и жесты вокалиста.

Между тем Ирину Антоненко посчитали слишком привлекательной. "Актриса – просто красавица. Лучше, чем Тамара в те времена", – написал зритель под трейлером ленты на "Ютуб".

Конечно, не обошлось без замечаний. У сериала "Магомаев", по мнению аудитории, есть слабые места. Сюжет теленовеллы некоторым показался банальным, ведь уже снято множество фильмов, в которых говорится о давлении государства на талантливую личность.

"Мне кажется, нас ждет скрытая антисоветчина. Я очень, очень надеюсь, что попытка показать Магомаева-человека увенчается успехом, а не вылитыми тоннами помоев", – поделился мыслями обыватель.

Также пользователи Сети заметили в первой серии некоторые фактические неточности. Дескать, Муслим Магомаев не участвовал в конкурсной программе Сопотского фестиваля. Вокалист был гостем смотра и именно это выступление стало резонансным.