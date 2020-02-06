"Любимый": замужняя звезда "СашаТаня" Рубцова написала Матвиенко

6 февраля музыкант и продюсер Игорь Матвиенко отмечает 50-летие. Одной из первых знаменитость поздравила актриса Валентина Рубцова.
Звезда российских ситкомов написала в личном "Инстаграм" несколько теплых слов о композиторе. "Я счастливый человек, ведь мне выпал шанс поработать с гениальным композитором!🎼С Днем Рождения, любимый Игорь Игоревич! ❤️🌟 (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – нежно отметила она.
Также Валентина показала подписчикам короткое видео. Ролик состоял из сменяющих друг друга архивных кадров. На снимках Рубцова запечатлена рядом с Матвиенко. Артистка, которая, к слову, замужем, и музыкант нежно обнимают друг друга.
Напомним, в 1999 году продюсер основал группу "Девочки". Коллектив состоял из четырех участниц. Валя Рубцова была одной из них. Будущая звезда сериала "СашаТаня" тогда только поступила в театральный вуз ГИТИС и очень нуждалась в деньгах. В герлз-бэнде Валентина Рубцова подрабатывала. Отметим, что вместе с начинающей актрисой в "Девочках" выступали: Таня Герасимова, Липа Тетерич и Ира Дубцова.
Добавим, что Игорь Матвиенко и подопечные его продюсерского центра готовят два концерта в Москве. Праздничные мероприятия пройдут в "Крокус Сити Холле". Выступления будут приурочены к юбилею композитора.
"22 февраля – сборный концерт артистов, с которыми я сотрудничал, которым писал песни, а 23 февраля – сольный вечер группы "Любэ", – цитирует Матвиенко ТАСС.
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