Случайная беременность и муж в коме: столкнувшаяся с испытаниями Толкалина завела любовника

3 февраля 2019 года на Первом канале стартует показ нового серила "Поздний срок". Главную роль в теленовелле сыграла Любовь Толкалина.

Центральный персонаж остросюжетной многосерийной картины с элементами детектива – журналистка Лера Смирнова. По сценарию мужа молодой женщины, Юрия, пытались убить. Супруг героини остался жив, однако впал в кому. В таком состоянии он находится уже пять лет.

Не справившись с одиночеством и горем, персонаж Любови Толкалиной заводит любовника, от которого беременеет. Героине приходится принять нелегкое решение: оставить ребенка или нет. Параллельно журналистке Лере открывается правда о покушении на Юрия.

Партнером Любови Толкалиной в сериале "Поздний срок" стал Кирилл Гребенщиков, актер известен зрителю ролями в картинах "Когда на юг улетят журавли", "Тест на беременность", "Ученица Мессинга" и других. На этот раз артисту досталась роль следователя Олега Ильина.

Отметим, что первый сезон киноновеллы "Поздний срок" снимали в 2018 году, а уже летом 2020 начнется производство второго сезона. Об этом в личном "Инстаграм" рассказал 27-летний актер Артем Мельничук. Артист исполнил роль помощника следователя по имени Саша. Артем поведал, что был автоматом утвержден на съемкив новых эпизодах киноновеллы.

"Хочу прожить это чувство, когда звонок от агента, и звучат слова: "Какая занятость у вас в июне-июле-августе? Снимают еще один сезон, у вас там будет где-то 25 смен". Вот так раз, и обычный день превратился в праздничный", – сообщил Артем Мельничук.

Напомним, сериал "Поздний срок" с Любовью Толкалиной будет транслироваться на Первом канале с 3 по 6 февраля. Телевизионщики обещают показать все восемь серий первого сезона – в день по два эпизода. Новеллу стоит ожидать после вечерней программы "Время".

Вместе с Любовью Толкалиной в картине появятся Александр Лазарев-младший, Юрий Батурин, Олег Алмазов, Владимир Стеклов. Другие роли исполнят Ксения Энтелис, Полина Кузьминская, Сергей Барковский, Дмитрий Гусев, Артем Мельничук, сообщает Teleprogramma.pro.