"В ноты не попадает. Одни понты!": Петров показал поющую актрису фильма "Лед"

В преддверии 23 февраля Петров порадовал поклонников редким видео. Александр опубликовал не вошедшие в картину "Лед-2" кадры. В трехминутном ролике можно видеть самого актера в образе спортсмена Саши и Юрию Хлынину, исполняющую роль Риты, директора хоккейного клуба.
Действия происходят под кавер композиции Монатика "Кружит". Персонаж Хлыниной поет и пытается очаровать героя Петрова. Между тем спортсмен выглядит отстраненным, погруженным в собственные мысли.
"Лед-2". Не вошедшее! Юля – браво! Подарок от Юли и команды фильма к 23 февраля", – написал Александр Петров в личном "Инстаграм".
В комментариях поклонники фильма "Лед-2" разошлись во мнении: стоило ли включать получившийся клип в картину. Одни говорили, что эпизод прекрасно бы вписался в канву повествования. Другие же отмечали, что вставка была бы лишней.
"Эта сцена связующее звено в отношениях. В фильме этого не хватает. Непонятно просто с чего вдруг у них там завязались отношения.. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.).", "И хорошо, что не было этой сцены в фильме!", "Ее вырезали из фильма потому что она не умеет петь. Это не красиво. В ноты не попадает. Вообще ничего. Одни понты!", "Реально не хватало этого эпизода, а то немного дыра в их истории⭐️", – рассуждали поклонники Александра Петрова.
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