Звезда сериала "Великолепный век" вновь станет матерью

Общаясь с журналистами, актриса призналась, что ее шестилетняя дочь Лара мечтает о братике или сестричке. Звезда сериала "Великолепный век" считает, что ее наследнице будет комфортнее взрослеть в большой семье.
Мерьем Узерли всерьез решила стать матерью во второй раз. Интересно, что замуж выходить артистка по-прежнему не планирует, сообщает rusturkey.com.
Напомним, что звезда сериала "Великолепный век" одна воспитывает дочь Лару. Артистка родила девочку от турецкого бизнесмена Джана Атеша. Знаменитость и предприниматель были вместе продолжительное время и собирались пожениться, однако незадолго до рождения малышки расстались. По некоторым данным, влюбленные конфликтовали из-за желания Узерли жить с ребенком в Германии, Атеш же считал, что ребенку будет лучше в Турции.
Стоит отметить, что бизнесмен активно участвует в судьбе Лары. В одном из интервью Мерьем говорила, что ее экс-любовник – отличный отец. Помимо дочери, рожденной кинозвездой, у предпринимателя есть дети от предыдущего брака.
Ходят слухи, будто из-за беременности от Атеша Узерли и ушла из сериала "Великолепный век". Поговаривают, что артистка покинула Турцию, находясь на четвертом месяце.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Ваши сценарии развития истории Джигарханяна и узаконенной содержанки певца Казаченко Мартыновой
КТО ПОМНИТ БАБАЕВСКИЙ ШОКОЛАД? Продолжим интересную тему?
В СССР всё было нормально!
Кто помнит бабаевский шоколад? Какое было качество, какие обёртки для конфет и шоколада использовались?
Вместо Шепелева программу ведёт шепелявая Эвелина Бледенс. Час от часу не легче.
Секс символы сегодня
У Ивана Урганта дочка выходит замуж за чернокожего парня? Такая красивая девочка обалдеть.
Меня тошнит от стариков...
Как бы вы назвали дочь?
Шоколадки ,конфетки ассорти ,продолжение темы!