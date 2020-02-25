Фанаты в ужасе от провала звезды "Великолепного века"

Халит Эргенч стал известен во всем мире благодаря роли султана Сулеймана Великолепного в сериале "Великолепный век". За свою игру актер получил множество наград, а также любовь и внимание преданных фанатов.
Практика показала, что даже армия поклонников не может застраховать от провалов на творческом пути. Как показала статистика, последний эпизод нового проекта Халита Эргенча – сериала "Вавилон" – посмотрели всего 3,62 миллиона человек. По меркам турецкого телевидения – это плохой результат, передает портал RusTurkey. Фактически рейтинг упал до критического минимума.
Ни актеры, ни продюсеры и другие причастные к созданию сериала "Вавилон" пока не высказывались по поводу сложившейся ситуации. Фанатам же остается только надеяться, что после такого провала ленту не снимут с эфира.
Примечательно, что первая реакция зрителей на турецкий сериал "Вавилон" была положительной. Наибольшее внимание на него обратили, в первую очередь, фанаты Халита Эргенча. Они восхищались актерской игрой звезды "Великолепного века" и выражали уверенность, что картину будет ждать всемирная слава.
Сериал "Вавилон" рассказывает историю семьи профессора Ирфана, жизнь которого летит под откос. Ради спасения жизни ребенка он вынужден пойти на преступление, а затем пытается избежать ответственности и вывести себя и своих родных из-под двойного удара. В роли Ирфана предстает как раз звезда сериала "Великолепный век" Халит Эргенч.
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