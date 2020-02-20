"С изуродованными силиконом губами": звезда сериала "Великолепный век" вызвала отвращение

Покинув историческую мелодраму "Великолепный век", Мерьем Узерли ненадолго пропала с экранов. Артистка ушла в декретный отпуск. Она не выходила в свет и отказывалась от ролей.
Спустя время Узерли вернулась в обойму. Она предстала перед публикой, кардинально изменившись внешне. Поклонники не сразу узнали звезду. Появились слухи о том, что Мерьем сделала пластическую операцию, и не одну.
Поговаривали, что знаменитость решилась на липосакцию и круговую подтяжку лица, уменьшила нос и увеличила грудь. Официального подтверждения информации не было, да и специалисты отмечали, что звезда лишь пристрастилась к уколам красоты и сбросила с десяток лишних килограммов.
Поклонники сериала "Великолепный век" не смирились с тем, что актриса больше не похожа на их любимую Хюррем. Среди фанатов не утихают споры по этому поводу. Под снимком Узерли "ВКонтакте" подписчики отметили, что артистка теперь не кажется им красивой.
"У Мерьем от природы довольно объемные и пухлые губы. В последнее время в интернете появляются ее ужасные фотографии с изуродованными силиконом губами. Неужели (и главное – зачем?) она так изуродовала то, что Всевышний дал ей в достатке!", "На вкус и цвет... А мне противно смотреть на силиконовые. Я за натуральную красоту, поэтому мне Мерьем отвратительна!" – негодуют почитатели многосерийной картины "Великолепный век".
Верные фанаты заступились за Узерли и отметили, что знаменитость чудо как похорошела. Дескать, 37-летняя звезда выглядит намного моложе своих лет.
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