Пропорции остались неизменными: Троянова из сериала "Ольга" решилась на омоложение

Профессия обязывает 47-летнюю знаменитость хорошо выглядеть. Между тем изнуряющие съемочные смены, которые чаще всего длятся по 12 часов, совсем не помогают выглядеть блестяще. Яна Троянова вынуждена периодически обращаться за помощью к специалистам по красоте.
В личном микроблоге звезда сериала "Ольга" похвасталась, что посетила косметологическую клинику. Специалисты провели актрисе несколько процедур по омоложению. Актриса не стала вдаваться в подробности, однако заметила, что результатом осталась довольна.
Яна Троянова подчеркнула, что хорошего эффекта удалось добиться без радикального изменения внешности. Пропорции ее лица остались неизменными, а вот следы времени исчезли.
Отметим, что минувшим летом звезда сериала "Ольга" экспериментировала с имиджем. Троянова покрасила волосы в розовый цвет. Новая прическа освежила артистку, добавила дерзости ее образу. Впрочем, спустя время Яна вернулась к исходному оттенку.
Как писали "Дни.ру", несколько месяцев назад Яна Троянова предстала перед судом. Звезда сериала "Ольга" получила штраф в размере десяти тысяч рублей. Знаменитость наказали за участие в несогласованном митинге. Артистка в компании подруги пикетировала на Красной площади.
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