Звезда "Ольги" охарактеризовала Яну Троянову нецензурным словом

Актриса Алина Алексеева ответила на вопросы поклонников. Звезда сериала "Ольга" рассказала, какие взаимоотношения сложились в коллективе ситкома.

Артистка ехала на очередные пробы и застряла в пробке. Чтобы хоть как-то скрасить вынужденное ожидание, Алина Алексеева запустила в личном микроблоге рубрику "Вопрос-ответ".

Подписчики поинтересовались у артистки, какие отношения у нее выстроились с другими звездами сериала "Ольга". Алина Алексеева поведала, что прекрасно общается с актрисой Ксенией Сурковой, которая в ситкоме играет ее племянницу. Об исполнительнице главной роли, Яне Трояновой, артистка высказалась очень лаконично. Коллегу по цеху Алексеева описала всего одним нецензурным словом, которым подчеркнула ее исключительно положительные качества.

Также Алина Алексеева поведала о судьбе сериала "Ольга". Актриса не исключает, что продюсеры возьмутся за создание пятого сезона картины. На это, по крайней мере, надеются актеры, играющие в ней.

Отметим, ранее в соцсетях Алексеева призналась, что уже на этапе кастинга повлияла на своего персонажа в сериале "Ольга". "Я так понравилась авторам, что Лену сделали на десять лет моложе", – сообщила артистка.

Напомним, 31 августа на ТНТ вышел четвертый сезон сериала "Ольга". В новой части на экраны вернулись Яна Троянова, Ксения Суркова, Алина Алексеева, Василий Кортуков и другие.