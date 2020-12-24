Мерьем Узерли из "Великолепного века" сделала заявление накануне родов

Коронавирус вынудил актрису ограничить личные встречи. Звезда сериала "Великолепный век" дала интервью по телефону.
Общаясь с журналистами, Мерьем Узерли сделала заявление. Актриса сообщила, что полностью готова к рождению малыша. По словам знаменитости, сейчас она проживает один из самых приятных периодов.
Звезда сериала "Великолепный век" рассказала также, что не так давно была вынуждена обратиться к психологу. Специалист помогал актрисе избавиться от навязчивого страха. Узерли пугала вероятность заражения коронавирусной инфекцией. Пандемия, как заметила Мерьем, отрицательно сказалась на ее психике.
Звезда "Великолепного века" с позитивом смотрит в будущее. Актриса уже имеет опыт ухода за младенцем. Сложности ее не пугают. "Воспитание второго ребенка, уверена, пойдет легче", – заметила Узерли.
Как писали "Дни.ру", Мерьем Узерли должна родить второго ребенка в январе 2021 года. Актриса ждет девочку. Отцом малышки является американский бизнесмен, имя которого держится в секрете. Знаменитость и ее избранник планировали сыграть свадьбу, однако пандемия нарушила их планы.
У звезды сериала "Великолепный век" есть старшая дочь, шестилетняя Лара. Первенца Мерьем Узерли родила от турецкого бизнесмена. Актриса сбежала от избранника незадолго до бракосочетания.
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