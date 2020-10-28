Беременная Мерьем Узерли из сериала "Великолепный век": Я молюсь каждый день, чтобы ребенок был здоров

Звезда сериала "Великолепный век" призналась, что была вынуждена сообщить поклонникам о беременности. Также Мерьем Узерли рассказала о своем самочувствии и отношении дочери Лары к скорому прибавлению в семье.

В начале сентября артистка сериала "Великолепный век" обрадовала фанатов. Знаменитость сообщила, что в январе 2021 года во второй раз станет мамой. Мерьем Узерли отметила, что ждет девочку. В свежем интервью звезда поведала, что вторая беременность не такая, как первая.

"Я чувствую себя счастливой, ведь через шесть лет после рождения Лары в моей жизни снова произошло такое чудо. Я молюсь каждый день, чтобы все было хорошо, и чтобы ребенок был здоров. Когда в вашем теле растет новая жизнь, это поистине чудо. Эта беременность отличается от прошлой тем, что малыш довольно активен и постоянно бьет меня в живот", – отметила Узерли.

Звезда сериала "Великолепный век" подчеркнула, что находится в отношениях. У ребенка будет отец. Избранник заставляет актрису чувствовать себя счастливой.

Мерьем Узерли не стала скрывать, что ее старшая дочь Лара не сразу приняла новость о малыше. Ребенка предстоящие перемены испугали.

"Сначала ей было нелегко, потому что она хотела остаться единственной, и ей было трудно думать, что она должна разделить меня и мою любовь с кем-то. Но мы объяснили ей, что дело не в том, чтобы делиться любовью, а что любовь только усиливается. В этом мире будет еще один человек, который полюбит ее. Сейчас она очень взволнована и репетирует на своих куклах, как скоро она будет помогать нам с ребенком", – сообщила звезда сериала "Великолепный век".

Как оказалось, Узерли не хотела рассказывать публике о беременности. Актрисе пришлось раскрыть правду. У Мерьем собственное бистро в Берлине. Как-то в заведение зашел журналист. Репортер увидел подросший живот знаменитости и написал об этом в соцсетях. На следующий день агентству, которое занимается продвижением звезды "Великолепного века", представители СМИ оборвали телефон. Мерьем Узерли пришлось рассказать всю правду, так как врать о своем положении она не хотела.